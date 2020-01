Park strahlt in neuem Licht

Westerstede Inmitten der dunklen Jahreszeit erstrahlt die Parkanlage der Familie Hobbie in Westerstede Anfang Februar in neuem Licht. Der urige, teilweise mehrere hundert Jahre alte Baum- und Pflanzenbestand, wird an zwei Wochenenden – jeweils freitags und samstags, 7. und 8. Februar sowie 14. und 15. Februar, – mit Hunderten von Lichtern, Nebeln und Lasern eindrucksvoll in Szene gesetzt. Los geht es immer um 17 Uhr, das Ende ist für etwa 21 Uhr vorgesehen.

Auf dem gesamten Gelände werden zudem Indianerdörfer, Lavaströme, Wasserfälle und vieles mehr im Dickicht versteckt sein, wie Birgit Hobbie mitteilt. Bei beiden Terminen können sich die Besucher nahe der Teichanlage bei Glühwein und Bratwurst am Lagerfeuer wärmen.

Der Eintritt kostet pro Person acht Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Die Tickets können im Vorhinein unter Telefon 0 44 88/2294 reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

Am Samstag, 8. Februar, wird darüber hinaus in der Orangerie angegrillt. Auch dafür wird um Anmeldung gebeten.