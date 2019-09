Westerstede Rockige Sounds und starke Stimmen gab es auch in diesem Jahr wieder in Westerstede: Bereits die vierte Auflage des Rock’n ’Rhodo-Festivals ging am Samstag auf dem Skaterplatz der Hössenanlage friedlich über die Bühne. Über 200 Besucher fanden den Weg zum Festivalgelände und feierten zur Musik der vielen Bands.

Damit gehört das, was von dem Organisatorenteam aus dem Jugendbeirat Westerstede als kleines Festival bezeichnete, Rock’n ’Rhodo mit seiner rund siebenstündigen Livemusik mittlerweile zu den etablierten Events in der Szene.

Musikalisch eröffnet wurde das Festival von einer Band, die ein Heimspiel hatte: „Maniac“. Mit von der Partie waren noch „Rock Therapy“, die beiden Hamburger Bands „Josie Paulus“ und „Joseh“, die Westersteder Lokalmatadoren von „The six Leaves“ und die „Emsländer Klabusterband“. Alle Acts sorgten dabei nicht nur bei den Gästen für Begeisterung, sondern auch beim Organisatorenteam: „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert Malte Henken als Vorsitzender des Jugendbeirats Westerstede. Er sei immer wieder begeistert, wie sich die Arbeit am Ende auszahle. Sein Blick auf 2020: „Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein ,Rock’n ’Rhodo’ geben – noch größer und noch besser!“