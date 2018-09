Westerstede „Alconauts“, „Leopatra“ oder auch „Saint Lilly“ – wer sich in der Punk-Rock-Szene der Region auskennt, der weiß, das verspricht für die Rock’n’Rhodo in Westerstede ein feiner Sound-Mix zu werden. Stilecht präsentiert unter freiem Himmel – schließlich ist die Rock’n’Rhodo ein Festival – erwarten die Besucher am Samstag, 8. September, ab 15.30 Uhr insgesamt sechs Band-Auftritte.

Organisiert wird das Spektakel auf der Skateranlage am Hössensportzentrum vom Jugendbeirat der Stadt, Unterstützung gibt’s von der Jugendpflege. „Die Planungen sind vollständig abgeschlossen und wir sind gespannt auf das Wochenende, für uns geht es ja bereits Freitag mit dem Aufbau los“, so das Orga-Team.

Und wie geht’s den Nerven? Schließlich ist so ein Event für erwartete 300 bis 400 Besucher (erhofft werden derweil 500) ja nicht mal eben eine organisatorische Kleinigkeit. „Stress spürt man natürlich schon auf die letzten Tage, aber die Vorfreude überwiegt doch deutlich. Wir hoffen nur, dass jetzt keine spontanen großen Probleme auftauchen, aber wir sind auch da auf das meiste vorbereitet.“

Einlass wird ab 15 Uhr gewährt, um 15.30 Uhr geht’s dann mit dem ersten Auftritt los. Dafür zeichnet die Band“ „Joseh“ aus Hamburg verantwortlich. Für Bassist Till Siefjediers ist das ein Heimspiel. „Ich selbst bin ein ehemaliges Bandmitglied der Westersteder Band Subnormal“, berichtet der Musiker der NWZ. Auf dem Festival wolle er den Westerstedern seine neue Band vorstellen und gleichzeitig seinen Bandkollegen seine Heimatstadt präsentieren.

Bis 16.25 Uhr läuft der Gig, dann stehen nach einer kurzen Pause ab 16.40 Uhr „Leopatra“ auf der Bühne, gefolgt von „Saint Lilly“ (18 Uhr), „Alconauts“ (19.20 Uhr), „The Six Leaves“ (20.40 Uhr) und „This Is Not Utopia“, die um 22 Uhr für Festival-Stimmung sorgen wollen. Gleichzeitig trommelt der Jugendbeirat natürlich auch ordentlich für sich selbst und wirbt um Unterstützung und Mitstreiter. Darüber hinaus wird an Ständen über verschiedene (Hilfs-)Projekte informiert.

Speisen und Getränke gibt es beim Festival natürlich auch. Die Jugendfeuerwehr verkauft Pommes, Bratwurst und ähnliches, ein Bierwagen ist bestellt, und für die reibungslose Versorgung mit Strom und Wasser sorgen die Pfadfinder und der Fußball-Sportverein Westerstede. „Zusätzlich ist das Eiscafé Blumenberg vor Ort und vertreibt bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen Eis, Crêpes und ggf. alkoholfreie Cocktails“, so das Orga-Team. Für die Sicherheit sorgt ein Sicherheitsdienst, und auch das DRK ist mit einem Rettungswagen vor Ort.

Tickets für das Festival kosten fünf Euro im Vorverkauf, Karten sind im Waschsalon, der Touristik und der Wunderbar erhältlich. An der Abendkasse werden sieben Euro fällig.