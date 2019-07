Westerstede Landpartien? Damit kennen sich Freia Safferling und Elke Siems aus. Die zwei Damen besuchen zu gern genau solche Veranstaltungen, wie sie jetzt zwei Tage lang im Garten von Klaus und Sigrid Ohliger in Westerstede, genauer gesagt in Burgforde ausgerichtet wurde.

95 Aussteller präsentierten sich an der Straße Am Vehstall auf rund 12 000 Quadratmetern zwischen altem Baumbestand, Teichen, rund 70 verschiedenen Rosenarten und prächtig blühenden Staudenbeeten. Ein Ambiente, das Freia Safferling aus Bad Zwischenahn und Elke Siems, Künstlerin aus Neuenburgerfeld, begeisterte. „Wir haben wirklich Erfahrung und können sagen, dass diese Landpartie gelungen ist.“ Der weitläufige Garten biete sich hervorragend dafür an. „Und dann auch noch in der Nähe zum Wohnort – wunderbar“, schwärmten die Besucherinnen, während sie vergnügt auf einer Gartenbank vom Stand der Wohn-Galerie Streithorst saßen. Keine zufällige Wahl, schließlich ist Standbetreiberin Inge Streithorst eine Bekannte der beiden. „Wir preisen die Sitzgruppe an“, verrieten die Damen gut gelaunt mit einem Augenzwinkern. Mit im ehrenamtlichen Verkaufsteam war Hund Anton, der immer wieder die Nase in den Wind hielt, um Waffeln und allerlei weitere Köstlichkeiten zu wittern, die auf dem Gelände angeboten wurden.

Und apropos alles, was so angeboten wurde: Das war reichlich, nicht nur regionale Speisen und Getränke, sondern auch viel Schönes, Nützliches und vor allem Dekoratives für Haus und Garten. Metall-Gebilde zur Zierde, Vogelhäuser für gefiederte Freunde bis hin zu Grußkarten, Holzschildern und quasi Wagenladungen voll mit Hochzeits- und Festdekorationen konnten erstanden werden.

Die Organisatoren Klaus und Sigrid Ohliger sowie Heike Lübben aus Ocholt freuten sich vor allem über die vielen gut gelaunten Gesichter der Besucher. Denn auch wenn das Wetter eher Frühherbst- als Hochsommer-Gefühle weckte, so war die Stimmung trotzdem sehr gut. Sonntagnachmittag versuchte sich Sigrid Ohliger an einer vorsichtigen ersten Publikumsbilanz, sie schätzte, dass über das gesamte Wochenende wohl so rund 3000 Gäste gekommen waren. Welche Zahl schlussendlich tatsächlich unterm Strich stehen wird, bleibt abzuwarten.

„Aber es sind weitaus mehr als wir erwartet haben, das ist großartig.“ Doch Sigrid Ohliger freute sich nicht nur über den Zuspruch. Sie war auch unendlich dankbar: Zum einen für die große Unterstützung ihrer Freundin Heike Lübben, die sich federführend um die Anwerbung der Standbetreiber gekümmert hatte. Zum anderen für den unermüdlichen Einsatz ihrer eigenen Kinder, der vielen Freunde und Bekannten oder auch der Mitglieder vom Heimatverein, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. Die Landpartie sei ein Gemeinschaftsprojekt, betonte sie, das hoffentlich eine große Spendensumme für das Ammerland-Hospiz erbringe.

Die Idee zur Landpartie war den Ohligers im Jahr 2015 bei ihrem ersten „Tag der Imkerei“ im eigenen Garten gekommen. „Das ist ja wie eine Landpartie“, hätten damals die Besucher gesagt – und so das Paar inspiriert.

Das Resultat konnten nun die Besucher an diesem Wochenende genießen. Sie wurden unter anderem gleich am Eingang mit spektakulärem Handwerk begrüßt, denn dort gab es Kunstschnitzerei per Kettensäge. Aber auch alle anderen Stände zogen die Blicke auf sich. Heilpraktiker aus der Region sowie Gesundheits- und Wellnesstrainer informierten zudem über Themen wie Honigentspannungsmassage, Lavendeltherapie oder auch Wellness mit Bienenstockluft. Überhaupt kam das Thema Bienen nicht zu kurz, schließlich setzen sich die Ohligers seit langem für die kleinen Nützlinge ein.

So viel zu sehen, so viel Lob von vielen Seiten und so viele begeisterte Besucher – könnte es da bald eine Landpartie-Wiederholung in Westerstede geben? Eine definitive Antwort auf diese Frage wollte Sigrid Ohliger vor der eigentlichen Veranstaltungsbilanz noch nicht geben. Doch wenn es eine Wiederholung gibt, „dann in zwei Jahren“, sagte sie.

