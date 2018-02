Westerstede Mitten im trüben Winterwetter wird im Westersteder Rathaus bereits an üppige Blüten gedacht. Denn die Vorbereitungen für die große Blumenschau „Rhodo“ (10. bis 21. Mai) sind schon sehr weit gediehen. Nicht nur das kulturelle Rahmenprogramm steht, auch der Vorverkauf hat begonnen. Und einige Ammerländer haben bereits die Chance genutzt, sich eine Dauerkarte zu besorgen.

„Wir wollen ja nicht nur Touristen und auswärtigen Gästen etwas bieten, deshalb haben wir sehr viele Abendveranstaltungen ins Programm aufgenommen, die bei den Westerstedern gut ankommen“, erklärt Marion Wegner vom Organisationsteam im Rathaus. So können die Besucher etwa für ein Abendticket, das 7,50 Euro kostet, nicht nur über das Ausstellungsgelände bummeln, sondern auch noch das Bühnenprogramm genießen. Die Bandbreite ist groß und reicht vom Improvisationstheater über Gospels und Folklore bis hin zu Rockmusik und Musicalhits. Unter dem Titel „Junges Westerstede“ werden sich außerdem einen Nachmittag lang Bands und Solisten des Gymnasiums und der Musikschule Ammerland präsentieren.

Für Kinder gibt es ebenfalls besondere Angebote. An Wochenenden und Feiertagen wird ein ganztägiges Programm angeboten. Unter anderem können die Jungen und Mädchen Briefumschläge mit Rhodomotiven basteln.

Auch sonst kann die Großveranstaltung mit vielen Besonderheiten punkten. Schirmherr ist der Astronaut Thomas Reiter, der für das diesjährige Motto der Blumenschau „Perspektivwechsel“ steht und über seine Erfahrungen im All berichten wird. Auch die Pflanzenschönheiten sollen einmal anders präsentiert werden: „Gebaut wird ein bis zu 2,50 Meter hoher Steg. So können die Beete zusätzlich von oben betrachtet werden“, erklärt Wegner. An anderer Stelle wird ein Riesenrad aufgebaut, das einen Blick über das gesamte Ausstellungsgelände ermöglicht.

Spannend wird es, wenn der Floristennachwuchs aus der Region zum Straußbindewettbewerb antritt. Auch hier müssen die Teilnehmer das Motto „Perspektivwechsel“ beherzigen.

Herzstück des „Rhodo“-Ausstellungsgeländes ist erneut der Alte Markt mit den umliegenden Gebäuden. Beim Aufbau der Hallen und der Ausstellungsflächen auf dem Albert-Post-Platz wird es aber eine Änderung geben. „Der Zentrale Omnibusbahnhof ist diesmal frei zugänglich sowie die dortige Apotheke. Das ist auch für die Verkehrsregelung einfacher“, erklärt Marion Wegner.

Angesichts all dieser Vorhaben möchte der Bauhof der Stadt mit dem Aufbau zügig beginnen. Schon nach den Konfirmationen und dem Frühjahrsmarkt sollen die Erdarbeiten starten.

