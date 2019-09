Westerstede Wasserfontänen spritzen in die Höhe, die Kirchenglocken läuten und mittendrin sitzt eine in Bronze gegossene Marktfrau, breitbeinig und mit verschränkten Armen auf mehreren Kartoffelsäcken – Willkommen in Westerstede.

Die Marktfrau, auch „Oma-Apen“ genannt, wurde 2012 im Auftrag der Stiftung für Kunst und Kultur in der Stadt Westerstede (SKK) gegossen und steht seitdem auf dem Marktplatz in Westerstede. Die Skulptur stammt aus einem Entwurf von der Bildhauerin Alice Peters-Ohsam, die 1929 in Apen geboren wurde und ihre Kindheit in Westerstede verbrachte. Ihr künstlerisches Oeuvre reicht von Bronze- und Betonplastiken bis hin zu Reliefs.

Weitere Skulpturen

Die Skulptur steht symbolisch für die Großmutter von Alice Peters-Ohsam. „Sie soll Bodenständigkeit, Ruhe und Sicherheit ausstrahlen“, laut dem Internetauftritt der Stiftung. Die Skulptur ist nur eine von vielen, die die Innenstadt von Westerstede, besonders den Marktplatz und die Thalenweide zieren.

Sechs der 21 Kunstwerke in Westerstede entwarf Alice Peters-Ohsam. Im Jahr 2010 überließ sie der Stiftung für Kunst und Kultur ihre Kunstwerke.

die Kunstwerke In Westerstede gibt es insgesamt 21 Kunstwerke, inklusive Reliefs, Skulpturen und Fassaden. Eine Broschüre über die Kunstwerke ist bei Stiftung für Kunst und Kultur der Stadt Westerstede erhältlich.

„Mit den Kunstwerken möchten wir Westerstede an einigen Stellen etwas aufwerten“, sagt Stephanie Buhr vom Amt für Bildung und Leben der Stadt Westerstede. Des Weiteren seien die Skulpturen nur schwer über den Stadthaushalt zu beschaffen, weshalb die Stadt sich sehr über die großzügige Spende der Stiftung freut.

Der Brunnen auf dem Marktplatz, das stehende Mädchen und die Trauernde in der Thalenweide, der Trompeter an der Krömerei und die Musizierende auf dem Postplatz gehören zu den Werken von Alice Peters-Ohrsam.

Die Musizierende (1. Bild unten) stellt zwei Mädchen dar, die Mundharmonika beziehungsweise Flöte spielen. „Sie strahlen eine tiefe, konzentrierte Innerlichkeit und meditative Ruhe aus“, heißt es in der Broschüre „Eine Einladung zum Hinschauen“ der Stiftung.

Des Weiteren dienen die Skulpturen dazu, dass der Besucher einen Moment lang aus der Hektik des Alltags flieht. Die zwei musizierenden Figuren stehen auf dem Postplatz.

Die Trauernde (2. Bild unten), zwei Frauenfiguren aus Klinker, ist in Gedanken an die Opfer der beiden Weltkriege gebaut worden. Eine kleine Gedenktafel in Gold veranschaulicht dies.

Neben diesen Skulpturen gehören auch die Werke von Georg Schmidt-Westerstede zur Westersteder Innenstadt. Der gebürtige Wilhelmshavener verbrachte ebenfalls seine Kindheit in Westerstede. Zu seinen Werken gehört unter anderem das Betonrelief an der Kuhlenstraße 42 sowie eine Brunnenskulptur an der Schillerstraße 4. Der sechseckige Brunnen ist aus Beton. Sechs florale Bronzereliefplatten zieren das Kunstwerk.

So geht es weiter

Demnächst stehen weitere Kunstprojekte in Westerstede an. „Als nächstes ist eine Beschriftung unserer Kunstwerke geplant. Auf kleinen Bronzeplatten unter den Skulpturen sollen QR-Codes gedruckt werden“, sagt Stephanie Buhr. Die Codes können mit dem Smartphone eingescannt werden.

Dann wird der Benutzer weitergeleitet zum Internetauftritt der Stiftung. Dort sind die wichtigsten Informationen zu den Kunstwerken einzusehen.