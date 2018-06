Zeitplan und Tickets

Kinderstede ist ab Mittwoch, 25. Juli, bis Freitag, 27. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag, 28. Juli, geht es um 11.30 Uhr los. Das Kindersteder Stadtfest steigt am Samstag von 15 bis 17.30 Uhr. Kinderstede schließt seine Pforten am Sonntag um 10 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück aller Übernachtungsgäste.

Wer sich seine Karte nicht über den Ferienpass gesichert hat, kann dennoch zum Zuge kommen. Am 22. Juni (8 bis 18 Uhr), am 23. Juni (9 bis 15 Uhr) und am 24. Juni (8 bis 18 Uhr) werden Tickets im Zentrum für Kinder und Jugend, An der Hössen 20, in Westerstede zum Preis von 20 Euro verkauft. Sie gelten für die gesamte Kinderstede-Dauer. Direkt in Kinderstede kostet eine Tageskarte 10 Euro (inkl. Verpflegung).