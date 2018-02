Westerstede Die Leselust der Westersteder ist im vergangenen Jahr etwas eingebrochen. „Hatten wir vorher gegen den Trend noch einen zweiprozentigen Zuwachs, haben wir 2017 einen Ausleihrückgang von 3,5 Prozent zu beklagen“, erklärt Elke Frank, Leiterin der Stadtbücherei, bei der Präsentation des Jahresergebnisses. Immerhin seien die Zahlen zum Herbst hin wieder leicht angestiegen.

Unter dem Strich wurden in der Bücherei an der Poststraße im vergangenen Jahr mehr als 112 000 Ausleihen registriert. Damit nutzten rund 2000 Leser das umfangreiche Angebot der Einrichtung.

Beim detaillierten Blick ins Zahlenwerk könne man schnell den Grund für den Negativtrend erkennen, erläutert Frank: „CDs und DVDs machen 80 Prozent der Ausleihrückgänge aus.“ Das liege an den günstigen Angeboten der Streamingdienste, sagt die Büchereiexpertin. Das Buch an sich sei nach wie vor beliebt.

Aktionen ins Leben gerufen

Damit das auch künftig so bleibt, haben die Mitarbeiterinnen eine ganze Reihe von Aktionen ins Leben gerufen. So gibt es seit einigen Jahren eine Literarische Krabbelgruppe, an der bereits Kinder ab 20 Monaten teilnehmen können. „Jetzt bieten wir eine zweite Gruppe an, die auch schon ausgebucht ist“, unterstreicht Frank. Die jungen Teilnehmer im Alter von bis zu drei Jahren wachsen nahtlos in das nächste Angebot der Stadtbücherei, das Bilderbuchkino, hinein.

Dann gibt es noch das Leseratten-Projekt für neu angemeldete Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Für die Teilnahme gibt es ein Buchgeschenk und ein „Diplom“.

Nahezu alle Westersteder Grundschulen beteiligen sich an der Aktion „Leo Lesepilot“, bei dem jede Klasse jedes Schuljahr die Bücherei besucht. „Das Angebot besteht aus verschiedenen Modulen, die aufeinander aufbauen“, erklärt Frank.

Angebot mit ehrenamtlicher Unterstützung

Eine Kinderkulturkiste zur Förderung der Integration und ein Medienkoffer zu bestimmten Sachthemen für Kindergärten und Grundschulen sind weitere Angebote, die zurzeit erarbeitet werden. „Einiges können wir nur mit ehrenamtlicher Unterstützung anbieten“, betont Frank. Gleichzeitig seien diese Aktionen aber ein gutes Instrument, um schon Kinder für die Nutzung der Bücherei zu begeistern.

Auf gutem Kurs sei auch die E-Book-Ausleihe im Büchereiverbund. Erwachsene mit Büchereiausweis könnten sich rund um die Uhr die passende Literatur herunterladen. Auch die E-Book-Reader-Ausleihe und die E-Book-Sprechstunde für Neueinsteiger seien gut angelaufen.

Geöffnet ist die Stadtbücherei, Poststraße 7, an sechs Tagen in der Woche: montags von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. In den Sommerferien gelten andere Zeiten.

Mehr als 25 000 Bücher im Bestand

Im Bestand befinden sich mehr als 25 000 Bücher, darunter Romane und Sachliteratur für Erwachsene, erzählende Literatur und Sachbücher für Kinder und Jugendliche sowie Nachschlagewerke. Ebenfalls im Angebot sind CDs, Spiele, Zeitschriften, CD-ROM’s, Hörbücher, DVDs, Konsolen-Spiele sowie elektronische Medien. Ausgeliehen werden E-Book-Reader.

Onlinehaben Kunden die Möglichkeit, aus einer Auswahl von über 45 400 elektronischen Medien rund um die Uhr e-books, e-audios, e-videos und e-papers herunterzuladen.

Ein Büchereiausweis kostet im Jahr für Erwachsene 20 €, und ermäßigt 10 e , bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist er frei. Familien zahlen 30 €. Zudem gibt es eine einmonatige Sonderkarte für 5 e .