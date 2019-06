Westerstede Zuletzt vor zwei Jahren erlebten die Zuschauer auf dem Alten Markt ein musikalisches Feuerwerk mit Hits aus bekannten Musicals. Unter dem Titel „A Broadway Night in Westerstede“ gibt es jetzt eine Neuauflage. Die Oldenburger Stage Akademie präsentiert am Montag, 1. Juli, um 19.30 Uhr unter freiem Himmel im Herzen der Kreisstadt ihre aktuelle Musicalshow.

Beliebte Melodien

„In Westerstede ist die Premiere. Danach gibt es weitere Termine in der Region“, macht der Leiter der Musicalschule, Markus Sobota, neugierig auf das Ergebnis der Probenarbeit. Neben Melodien aus bekannten Musicals wie Marie Antoinette, Jekyll & Hyde, Elisabeth und weiteren Klassikern werden auch einige Stücke aus neuen Musicals zu hören sein. Das 90 minütige Programm wird von einer Pause unterbrochen.

Die Kulisse des Freilichttheaters wird in die Show eingebunden“, erklärt Sobota. Inszeniert werde eine professionelle Musicalshow mit Lichttechnik und aufwendigen Kostümen.

Bei den Sängerinnen und Sängern werden die Zuschauer auch manches bekannte Gesicht erkennen, denn die Darsteller kommen aus der Region. Darunter ist auch Angelina Feist. Die Westerstederin gehört dem Ensemble an, hat Tanz studiert und wurde dann als Choreografin von der Stage Akademie verpflichtet.

Talentschmiede

Früher wurde so manches Talent in der „Musicalclass“ der Musikschule Ammerland entdeckt. Heute nutzen viele den Musicalunterricht an der Stage Akademie Oldenburg.

Wer die neue Produktion in Westerstede erleben möchte, kann den Vorverkauf nutzen. Karten gibt es bei der Touristik, Telefon 0 44 88/55 66 0, im Eiscafé Blumenberg sowie unter Telefon 0 44 1/18 01 18 20. Die Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt 10 Euro.