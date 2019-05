Westerstede Der Boing-Comedy-Club gastiert am Mittwoch, 29. Mai, in Bachmanns Pub an der Meinardusstraße 4 in Westerstede, um für beste Unterhaltung zu sorgen. Ab 20 Uhr stehen gleich mehrere Comedians auf der Bühne, genauer gesagt Manuel Wolff, Florian Simbeck, Don Clarke, Jan Preuss und Mazi.

Während Manuel Wolff bereits auf den Bühnen des Quatsch-Comedy-Club und von Nightwash glänzte, ist Florian Simbeck dem breiten Publikum in seiner Rolle als Erkans Stefan bekannt. Als Stand-Up Comedian ist Simbeck dem Trainingsanzug längst entwachsen und spricht vom Leben als Ehemann und Familienvater. Jan Preuß steht seit acht Jahren auf den Stand-Up-Bühnen des Landes und ist gerngesehener Gast bei bekannten Comedyshows. Heute moderiert der junge Comedian mehrere Comedy-Formate und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Soloprogrammen unterwegs.

Mit seinen punktgenauen Imitationen und Akzenten bringt derweil Mazi kulturelle Vielfalt auf die Bühne und nimmt sich gern selbst auf die Schippe, während Don Clarke sich mit Vorliebe mit den Eigenheiten der deutschen Sprache auseinandersetzt. Höchst amüsant erzählt er Geschichten aus dem Leben.

Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse werden 20 Euro fällig. Tickets gibt es bei der Buchhandlung Wehlau, der Touristik und in Bachmanns Pub.