Westerstede Gäste finden bei der Touristik Westerstede verlässliche Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Urlaub, Vermieter werden bei der Vermittlung ihrer Zimmer unterstützt, und Einheimische nutzen die Möglichkeit des Ticketvorverkaufs für Veranstaltungen oder buchen einen Ausflug in die Region.

Eintragung im Mai

Für das Team der Touristik steht in diesem Jahr ein rundes Jubiläum an, berichtet Geschäftsführerin Inga Benavidez. Vor 50 Jahren wurde ein Verkehrsverein gegründet mit dem Ziel, den Tourismus zu fördern. Die Eintragung ist am 11. Mai 1970 erfolgt, aber bereits im Januar wurde der Grundstein gelegt und eine Gründungsversammlung abgehalten.

Hans Schildmann wurde zum Vorsitzenden gewählt und führte das Amt 20 Jahre lang ehrenamtlich. In der ersten Zeit von 1970 bis 1974 begleitete Günter Alvensleben den Aufbau als hauptberuflicher Geschäftsführer.

Im Jahr 1990 wurde erneut eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe nimmt seither Inga Benavidez wahr. Aktueller Vorsitzender ist Markus Berg.

Neuer Name

Der Standort des Touristik-Büros wechselte, seit 1995 befinden sich die Räumlichkeiten gleich rechts hinter dem Haupteingang des Rathauses. Geändert hat sich im Laufe der Jahre der Name: Aus dem Verkehrsverein wurde 2001 die Touristik Westerstede. Die Aufgaben und Ziele, so betont Benavidez, hätten sich in all den Jahren jedoch nicht verändert.

Ausstellung geplant

Das runde Jubiläum soll, wie es im Kreis eines Organisationsteams bereits besprochen wurde, im Mai mit einer Ausstellung im Rathaus und einer Feierstunde mit geladenen Gästen im Rhododendronpark in Linswege-Petersfeld begangen werden.