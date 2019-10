Westerstede „Ihr seid heute Abend die Sängerinnen und Sänger. Habt einfach Spaß“, lud Simon Bröcker zum fröhlichen Mitsingen ein. Etwa 430 Frauen und Männer folgten der Einladung am Freitagabend im Dannemann-Forum. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung 2018 mit Bröcker und Felix Fleischmann hatten die Vortragsvereinigung KulturGenuss und der Lions Club Westerstede zum zweiten „Rudelsingen“ eingeladen – und wieder mit großem Erfolg.

Das erfahrene und quirlige Duo versprühte beste Laune auf der Bühne und zog junge Menschen bis Senioren von Beginn an mit.

Ein Beamer strahlte die jeweiligen Liedtexte an die Leinwand. Im Stehen sangen die Gäste, während Bröcker an der Gitarre und Fleischmann am Schlagzeug musizierten und Stimmung machten. Mit dem Udo Jürgens’ Hit „Ich war noch niemals in New York“ war der Grundstock für stimmgewaltiges Singen gelegt. Das „Knallrote Gummiboot“ wurde ebenso inbrünstig gesungen wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay.

Für Karin Dreesmann aus Apen war es das vierte Rudelsingen. „Es ist immer wieder fantastisch, eine gute Mischung der Lieder und gemischtes Publikum“, war sie begeistert. Irma Sandstede aus Petersfeld war bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr gewesen und hatte jetzt vier Freundinnen mitgebracht. „Es ist eine super Veranstaltung – wir kommen auf jeden Fall alle wieder.“ Erst nach einer Zugabe wurden Bröcker und Fleischmann nach einer knapp dreistündigen Veranstaltung entlassen. Der Erlös ist für ein gemeinnütziges Projekt bestimmt.