Westerstede „Ich male. Ich male immer. Ich male, um meine Gefühle, meine Verletztheit, meinen Schmerz zum Ausdruck zu bringen“, so beschreibt der syrische Künstler Rodi Khalil seine Motivation. Khalil ist vielen Westerstedern durch die Restauration des Glasmosaiks „Pferde“ des 1982 verstorbenen Künstlers Georg Schmidt-Westerstede bekannt. Am Sonntag, 13. Oktober, wird um 11.15 Uhr seine Ausstellung „Zusammenleben“ im Güterschuppen, Am Bahnhof 1, eröffnet. „Meine Bilder sind eine Serie von Kreisen. Kreise als Symbole für Verbindung und Zusammenleben, die Verbindung von Menschen und Tieren, zeigt für uns am Ende ein Mosaik des Zusammenseins ohne Hass, in jeder Unterschiedlichkeit, die wir mitbringen“, erklärt der Künstler seine Werke.

Die Kunsthistorikerin Dr. Anette Naumann wird anlässlich der feierlichen Eröffnung eine Einführung in das Werk des Künstlers geben. Für musikalische Begleitung sorgt Badran Bari mit einem ungewöhnlichen Musikinstrument: Er spielt auf der Bouzouki. Nach der Eröffnung können Interessierte die Ausstellung bis Sonntag, 3. November, ansehen. Der Güterschuppen öffnet für diese Ausstellung immer sonntags von 11 bis 18 Uhr und mittwochs von 16 bis bis 19 Uhr.