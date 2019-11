Westerstede Jedes Jahr wird der Toten und Verletzten aus den ersten beiden Weltkriegen gedacht(1914- 1918 und 1939-1945). Auch die vier Pfarrbezirke der evang­elisch-lutherischen Kirchengemeinde der Stadt Westerstede haben für Sonntag, 17. November, verschiedene Veranstaltungen zum Volkstrauertag im Kalender stehen. Hier ein Überblick:

• Westerstede

Beginn des Gottesdienstes in Westerstede ist um 10 Uhr, ab 11 Uhr gehen die Gottesdienstbesucher gemeinsam zum Friedhof. In Hollwege beginnt die Feier um 14 Uhr, genau wie in Jührdenerfeld. In Gießelhorst/Hüllstede geht es zm 14.45 Uhr los, in Westerloy um 15 Uhr und in Linswege um 15.30 Uhr.

• Ocholt

In Ocholt beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr, die Gedenkfeier schließt sich um 11 Uhr an. Um 11.30 kommen die Menschen in Mansie zusammen, in Torsholt um 14.30 Uhr.

• Halsbek

Der Gottesdienst in Halsbek startet um 10 Uhr, ab 14 Uhr soll die Gedenkfeier ausgerichtet werden. In Eggeloge wird der Volkstrauertag ab 13 Uhr begangen.

• Ihausen

In Ihausen soll der Gottesdienst um 10 Uhr starten, die Gedenkfeier schließt sich um 11 Uhr an. Die Ihorster Gemeindemitglieder treffen sich um 14.45 Uhr, die Hollrieder um 15.30 Uhr.