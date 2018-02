Westerstede Das lässt sich hören: Mit den Veranstaltungen in den nächsten Monaten sorgt die Vortragsvereinigung Westerstede für einen musikalischen Start ins Frühjahr. Drei besondere Konzerte stehen auf dem Programm. Swing und Chansons wird „Moi et les autres“ mit Sängerin Juliette Bousset vorstellen, eine detailgetreue Show bringt „Queen II – Magic Tribute“ auf die Bühne und Hits der 60er bis 90er Jahre wird einmal mehr die Gruppe „action b“ präsentieren.

Die Formation „Moi et les autres“ um die Sängerin Juliette Brousset gelte als beste Swing-Chanson-Band Deutschlands und habe schon mehrere Wettbewerbe gewonnen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Am Samstag, 10. März, gastiert die fünfköpfige Band um 20 Uhr in der „Krömerei“. Vorstellen wird sie Lieder vom neuen Album „Bio“ mit einem Stilmix aus französischem Chanson, Jazz, Tango, Balkan-Musik und Dixie.

Der Vorverkauf läuft. Mitglieder zahlen zwölf Euro, Nichtmitglieder 15 Euro, an der Abendkasse sind die Tickets drei Euro teurer.

Dem Originalsound der Band „Queen“ und ihrer Bühnenshow wollen die Musiker von „Queen II – Magic Tribute“ am 13. April ab 20 Uhr im Dannemann-Forum möglichst nahe kommen. Gespielt werden große Hits wie „Under Pressure“, „Radio Ga Ga“ oder „We will rock you“.

Wer dabei sein will, sollte den Vorverkauf nutzen. Tickets kosten 18 Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro. An der Abendkasse kosten sie drei Euro mehr.

Mitten im Rhodo-Gelände wird das dritte Konzert in diesem Frühjahr stattfinden. In Kooperation mit der Stadt Westerstede wird am 18. Mai auf Wunsch vieler Besucher die Formation aus Ostfriesland, „action b“, auf der Bühne stehen. Der 12-köpfigen Band ist die Freude am Spielen anzumerken. Vier Bläser, eine starke Rhythmusgruppe und drei Sänger unterhalten das Publikum mit gewohnter Leichtigkeit und Professionalität. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Das Konzert ist im Eintrittspreis der Rhodo enthalten.

Eintrittskarten im Vorverkauf sind in der Buchhandlung „Lesezeichen“ an der Peterstraße, bei der Touristik Westerstede am Markt oder auf der Homepage des Vereins unter www.vortragsvereinigung.de erhältlich.