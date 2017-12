Westerstede „Früher wurden Kindern nicht alle Wünsche erfüllt, umso mehr freute man sich, wenn es zu Weihnachten etwas Besonderes gab“, erzählt Inga Benavidez (62), Geschäftsführerin der Westerstede Touristik. Ihr sieben Jahre älterer Halbbruder besaß ein Radio, was sie und ihre Schwester mit etwas Neid erfüllte. Das schien die Mutter zu ahnen, und eines Weihnachten lagen zwei kleine Transistorradios unterm Weihnachtsbaum. „Wir waren waren so was von stolz. Das war ein tolles Geschenk“, sagt Benavidez. Da es auch noch nicht so viele Sender gab, die Lieder von den Beatles oder den Bee Gees spielten, stand die damals Zwölfjährige extra früher auf, um den Soldatensender zu hören, auf dem so etwas gespielt wurde.

Auch die Familie von Bürgermeister Klaus Groß (63) hatte nicht viel Geld. „Ich habe mir immer eine Eisenbahn gewünscht. Doch die war teuer. So hieß es: Die macht Dein kleiner Bruder doch nur kaputt. Später hieß es: Dafür bis Du jetzt zu alt“, erinnert sich Groß. Eines Tages lag dann aber eine Carrerabahn unter dem Baum. „Das hat mich sehr überrascht, und ich habe Jahre damit gespielt.“ Sie passte gerade auf den Küchentisch, und der kleine Bruder durfte sie ebenfalls manchmal ausleihen.

Die neue Leiterin des Westersteder Polizeikommissariats, Andrea Lamping, verzichtet schon seit Jahren auf Geschenke an Weihnachten, freut sich aber immer sehr über die leuchtenden Augen ihrer beiden Kinder, wenn diese etwas bekommen.

Sie selbst erinnert sich noch genau an jenes Weihnachtsfest, als sie sich mit neun Jahren sehnlichst ein BMX-Rad wünschte. „Ich habe alle Verstecke abgesucht, aber nichts gefunden“, erzählt sie lachend. Umso größer sei die Überraschung gewesen, als das gelbe Rad dann doch unter dem Baum stand. In jenem Winter hatte es geschneit: Bei den Probefahrten stellte sie schnell fest, dass ihr neues Rad mit den dicken Reifen optimal ausgestattet war.

Der katholische Pfarrer Carl Trenkamp (67) hat zwar immer auch Weihnachtsgeschenke bekommen, aber sein schönsten Geschenk erhielt er zu einem ganz anderen Anlass: seiner Priesterweihe im Mai 1977. Seine Mutter und sein Onkel überreichten ihm einen sehr teuren, mit kleinen Edelsteinen besetzten Weihekelch aus den Niederlanden, der ihn bis heute begleitet.

An Weihnachten zählen für ihn vor allem die immateriellen Werte. „Das gute Miteinander, die Gespräche und dass Familien zusammenkommen. Die festliche weihnachtliche Atmosphäre, das ist für mich das eigentliche Geschenk. Die Gemeinschaft ist für mich das Wichtigste“, erklärt der Seelsorger.