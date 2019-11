Westerstede Zum Ende dieses Jahres scheidet der Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Westerstede, Jürgen Saß, aus dem aktiven Dienst aus und geht in den Ruhestand. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr in den Räumen der Baptistenkirche an der Kuhlenstraße 43 in Westerstede ein Festgottesdienst zur Verabschiedung statt. Zu diesem sind neben der Gemeinde auch alle eingeladen, die sich mit dem angehenden Ruheständler verbunden fühlen.

Pastor Saß hat über einen Zeitraum von elf Jahren als Seelsorger der Baptistengemeinde gewirkt. Ferner war er auch im Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) aktiv, oder war als Notfallseelsorger im Einsatz.