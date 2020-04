Westersteder Stadtbücherei: Online-Ausleihe wird immer beliebter

Westerstede Wie läuft es bei der Stadtbücherei Westerstede? Das geht aus dem Jahresbericht vor, der – sobald terminiert – in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Kunst und Kultur vorgestellt werden soll.

Ein Blick in die Unterlagen offenbart, dass im Jahr 2019 zwar Ausleihrückgänge von 3,6 Prozent zu verzeichnen waren, die jedoch auf ein veränderndes Nutzerverhalten hindeuten. Besonders starke Einbußen musste die Bücherei in den Bereichen Musik-CD (minus 2000) und DVD (minus 1800) hinnehmen. Für die verantwortlichen der Einrichtung sind diese Zahlen allerdings nicht überraschend, denn schon in den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass die Streaming-Dienste immer mehr in Anspruch genommen werden. Konsequenterweise soll deshalb das Angebot an DVDs und CDs weiter reduziert werden.

„Zu diesem veränderten Verhalten passt auch der erneute Download-Zuwachs in der Onleihe ,NBib 24’“, so die Verantwortlichen der Stadtbücherei. „Für das Jahr 2019 konnten wir 14 668 Downloads verzeichnen, das ist ein Anstieg von 1600 im Vergleich zum Vorjahr.“ Von den 2079 aktiven Lesern nutzten 137 Personen ausschließlich die Onleihe „NBib 24“. Die Zahl der aktiven Leser (das heißt mindestens eine Ausleihe oder ein Download in 2019) setzt sich altersmäßig folgendermaßen zusammen: 722 Kinder unter 13 Jahren (2018: 724), 178 Jugendliche (13 bis 18 Jahre, 2018 waren es 147), 1124 Erwachsene (2018: 1125) und 55 Institutionen (Kindergärten, Schulen usw., 2018 waren es 53). Die Zahl der Entleihungen/Downloads pro aktivem Nutzer betrug 2019 durchschnittlich 52.

Gute Nachrichten gibt es bei den Bilderbüchern: Hier ist die Nachfrage auf 9000 Ausleihen gestiegen, worauf die Verantwortlichen sehr stolz sind. Die kontinuierliche Veranstaltungsarbeit mit Krabbelgruppen und Bilderbuchkino zahlt sich aus.“ Anders sieht es bei den Kinderbüchern aus, hier gehen die Ausleihzahlen zurück, was jedoch laut der Verantwortlichen damit zusammenhängt, dass die Grundschulen kaum noch sogenannte Antolin-Kisten anfordern. Das Interesse an diesem Leseförderungsprojekten sei generell gesunken. Nach wie vor würden die Schulen aber Themenkisten für den Unterricht ausleihen, und auch das Grundschulprojekt „Leo Lesepilot“ trage Früchte.

Insgesamt wurde die Bücherei von der Stadt mit 233 920 Euro bezuschusst. 900 Euro wurden durch Sponsoren eingenommen, die eigenen Einnahmen betrugen 25 289 Euro Euro. Im Jahr 2019 waren zwölf Ehrenamtliche, fünf fest angestellte Teilzeitkräfte und eine Auszubildende für die Bücherei tätig.