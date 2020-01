Westerstede Sie waren schon oft im Rhodopark der Familie Hobbie bei Westerstede? Wenn Sie ihn im Februar besuchen, wird er sicherlich anders aussehen. Inmitten der dunklen Jahreszeit erstrahlt die Parkanlage nämlich in neuem Licht. Der urige, teilweise mehrere hundert Jahre alte Baum- und Pflanzenbestand, wird an zwei Wochenenden – jeweils freitags und samstags, 7. und 8. Februar sowie 14. und 15. Februar, – mit Hunderten von Lichtern, Nebeln und Lasern eindrucksvoll in Szene gesetzt. Los geht es immer um 17 Uhr, das Ende ist für etwa 21 Uhr vorgesehen.

Rhodopark mit Lichtern inszeniert

Doch damit nicht genug: Auf dem gesamten Gelände werden Indianerdörfer, Lavaströme, Wasserfälle und vieles mehr im Dickicht versteckt sein, wie Birgit Hobbie mitteilt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rhodopark mit den geheimnisvollen Lichtern inszeniert wird. „Unser Dank geht an Klaus Scholz und Marco Bunger, die mit vielen Ideen und Begeisterung diese Veranstaltung zum zweiten Mal umsetzen“ freuen sich Birgit und Volker Hobbie schon auf die geheimnisvolle Show im Februar.

Bei beiden Terminen können sich die Besucher nahe der Teichanlage bei Glühwein und Bratwurst am Lagerfeuer wärmen.

Angrillen in Orangerie

Der Eintritt kostet pro Person acht Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Die Tickets können im Vorhinein unter Telefon 0 44 88/2294 reserviert oder an der Abendkasse erworben werden. Am Samstag, 8. Februar, wird darüber hinaus in der Orangerie angegrillt. Von 18.30 bis 20.30 Uhr können sich Gäste an dem reichhaltigen Grillbuffet bedienen. Wer mit dabei sein möchte, muss sich vorher anmelden.

Aufgetischt werden neben Nackensteaks, Curryhühnchen, Rinderfilets und friesischer Bratwurst auch Süßkartoffeln, Gratin und Kartoffelspalten und eine Auswahl winterlicher Salate. Zum süßen Abschluss gibt es Mousse au Chocolat und Joghurt-Mangomousse. Der Preis pro Person liegt bei 24,80 Euro.