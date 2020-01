Westerstede Was vor elf Jahren als Experiment begann, hat sich längst als festes Angebot für Familien in Westerstede etabliert: der Winterspielplatz der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Westerstede.

Abenteuerlandschaft

In den nächsten Tagen wird sich die Baptistenkirche an der Kuhlenstraße 43 in eine Spieloase für Kinder verwandeln. Dafür sorgt ein bewährtes Helferteam. Aufgebaut wird eine große Abenteuerlandschaft mit Bällebad, Trampolin, Klettergerüsten, Bobbycars und weiteren Spielsachen. Eine Woche lang, von Montag, 13. Januar, bis zum Freitag, 24. Januar, ist das Gemeindezentrum ganz in Kinderhand.

Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen bis zum Alter von sechs Jahren, die gemeinsam mit ihren Eltern einige fröhliche Stunden verbringen wollen. Die Teilnehmer werden in zwei Altersgruppen eingeteilt. Die jüngeren werden am Vormittag betreut, die älteren am Nachmittag.

Und das sind die Zeiten im Einzelnen: Kinder bis drei Jahre werden von 9.30 bis 11.30 Uhr erwartet, nachmittags von 14.30 bis 17 Uhr können die bis sechsjährigen Kinder in der Spielelandschaft toben. Für Eltern gibt es die Möglichkeit, sich bei Kaffee, Tee und Kuchen im Kirchencafé zu entspannen.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Winterspielplatz ist, wie in jedem Jahr, frei. Teilnehmen dürfen alle Kinder, unabhängig von ihrer Konfession.