Die Termine im Überblick

Premiere von Rotkäppchen wird am Samstag, 30. November, 16 Uhr, gefeiert. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, am Samstag, 7. Dezember, 16 Uhr, am Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, 18 Uhr, sowie am Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr.

Schulvorstellungen sind am Montag, 2. Dezember, Dienstag, 3. Dezember, Mittwoch, 4. Dezember, Donnerstag, 5. Dezember, Freitag, 6. Dezember, Dienstag, 10. Dezember, Mittwoch, 11. Dezember, Donnerstag, 12. Dezember, und Freitag, 13. Dezember. Sie beginnen jeweils um 10 Uhr. Hier gibt es nur noch Restkarten.

Tickets kosten für Kinder bis 14 Jahre 7,50 Euro, Erwachsene zahlen 9.50 Euro. Sie gibt es bei der Touristik in Westerstede im Rathaus sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. und online unter www.reservix.de.