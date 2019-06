Wiefelstede Die Nachwuchsrekrutierung beim Schützenverein Wiefelstede beginnt schon an der Wiege. Eltern melden bereits ihre Neugeborenen an. Und wenn beide Elternteile Mitglieder bei den Schützen des Ortes sind, werden die Kleinen gratis in den Verein aufgenommen. Das berichtet der ehemalige langjährige Vorsitzende und heutige Mitarbeiter des Schützenvereins-Vorstandes Dirk Siemen.

Er zeichnet auch für die T-Shirt-Aktion des Vereins verantwortlich. Die startete vor zwei Jahren. „Der Verein verschenkt T-Shirts an Kinder von Vereinsmitgliedern, die nicht älter als sechs Jahre sind“, berichtet Siemen. Und der Nachwuchs sei ganz stolz auf die grünen Hemdchen. Neben ihrem Namen prangt auch noch das Vereinswappen auf dem Stück Stoff. Im vergangenen Jahr präsentierten über 20 Steppke ihr grünes Shirt beim Kinderumzug anlässlich des Schützenfestes im Ort. Aktuell hätten rund 35 Kinder das Schützen-T-Shirt in ihren Kleiderschränken. „Das wollen wir in diesem Jahr toppen“, kündigt Vorstandsmitarbeiter Siemen an.

Damit das klappt, sollten sich interessierte Eltern bis spätestens Ende Juni bei Dirk Siemen melden. Er gibt die Shirts dann bei einem Händler in Rastede in Auftrag. Der besorgt die grünen Hemdchen und bedruckt sie entsprechend. „Das dauert rund vier Wochen.“ Siemen fährt dann durch den Ort und verteilt die T-Shirts an die Familien. „Es können natürlich auch T-Shirts für die Kinder bestellt werden, die aus ihren bisherigen Hemdchen herausgewachsen sind.“ Die jeweiligen Kleidergrößen sind bei der Bestellung durch die Vereinsmitglieder natürlich anzugeben.

Wachsen ist beim Wiefelsteder Schützenverein nach wie vor Programm. Der Zusammenschluss zählt mittlerweile über 640 Mitglieder, weiß Siemen. Der Renner bei den jungen Schützen sei das sogenannte Lichtpunktschießen. Das ist für Kinder ab zwölf Jahren offen. Samstags wird das im Schützenhaus angeboten. Mehr noch: Das Betreuerteam unterhält die Kinder auch mit Spielen.

„Wir haben fünf Lichtpunkt-Schießstände in unserem Schützenhaus und die reichen immer noch nicht aus“, berichtet Dirk Siemen. Es hätten bereits acht Jungen an den niedersächsischen Landesmeisterschaften in dem Nachwuchs-Wettbewerb teilgenommen.

Vereinsmitglieder, die ein T-Shirt für ihr Kind haben möchten, melden sich bei Dirk Siemen unter: dirk-siemen@t-online.de