Wiefelstede Ein 75. Geburtstag bedeutet viel Arbeit. Umso mehr, wenn man nicht nur die Feier als solche plant, sondern gleichzeitig noch andere Ziele verfolgt, von denen niemand etwas ahnen soll. Wie abenteuerlich und wirrungsreich der 75. Geburtstag von Oma Breemeier verläuft, zeigte jetzt die Späälköppel Wiefelstä bei der Premiere ihres neues Stücks. Am Sonntag spielten die Akteure vor voll besetztem Saal im Gasthof Rabe das Lustspiel in drei Akten „De 75. Geburtsdag“ von Walter G. Pfaus, ins Plattdeutsche übersetzt von Heide Tietjen.

Weitere Aufführungen bei Rabe Weitere Aufführungen im Gasthof Rabe finden statt am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr, Mittwoch, 7. Februar, um 20 Uhr, Sonntag, 11. Februar, um 20 Uhr, Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr, Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr, Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr, Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr, Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr, Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr, Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr, Mittwoch 28. Februar, um 20 Uhr sowie am Freitag, 2. März, um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei Rabes Gasthof, Hauptstraße 28, im Buchladen „Kiek rin“, Wemkendorfer Weg 2, und bei Lotto-Toto Brumund, Hauptstraße 24, in Wiefelstede und an der Abendkasse erhältlich.

Von der ersten Minute an überzeugte Dagmar Dirksen als Luise Breemeier mit ihrer liebenswerten Darstellung der perfektionistisch-planenden Schwiegertochter. Als Pendant zeigte Karl-Heinz Gertjegerdes als Sohn Jochen, dass auch vermeintlich ruhige Menschen eine aufbrausende Seite haben können. Überzeugend als gerade der Pubertät entwachsenen Tochter war auch Dörthe Küpker, die als Birgit Breemeier den Eltern mit klugen Sprüchen und Weisheiten einiges an Geduld abverlangt. Für Lacher sorgte Opa Breemeier, Karl-Heinz Brett, der als leicht verwirrter und durch und durch beleidigter Senior immer wieder die Szenen auflockerte. Spontanen Szenenapplaus erhielt Ute Petershagen schon bei ihrem ersten Auftritt. Als resolute Oma Breemeier und Jubilarin zeigte sie, wie wenig man Senioren unterschätzen sollte. Und auch Insa Gertjegerdes als liebreizende Nachbarin Rosa Häßlich, Torsten Schön als Bürgermeister und Jannis Küpker als junger Pastor wussten mit ihrem Spiel das Publikum gekonnt zu überzeugen. Aber nicht nur das überzeugende Ensemble trug zu einem erfolgreichen Abend bei. Dank einer detaillierten Dekoration und eines gelungenen Bühnenbaus durch Gerd Meyer, Günter Petershagen und Hans Kümmel konnte sich das Publikum sofort in das Stück hineinfühlen. Auch Bärbel Oltmanns, verantwortlich für die Maske, unterstützte die Wirkung wunderbar. Die Regie der Komödie mit ernstem Hintergrund führt Britta Diers. Einzig Ingrid Otholt blieb als Topuustersche ohne Aufgabe an diesem Abend.

„Ich bin wirklich stolz auf die Leistung aller“, lobte auch Ehrengast und Gründerin der Späälköppel Marga Claußen. „Ich komme zu jedem Stück und genieße es immer sehr“, freute sie sich. Zwar habe sie 2007 die Leitung nach 27 Jahren abgegeben, aber ihr Lebenswerk begleite sie dennoch immer noch gerne weiter. „Es ist doch toll, mit wie viel Freude und Elan die Schauspieler dabei sind“, findet sie. Und auch, dass immer wieder Nachwuchs dazu komme sei ein gutes Zeiten.

Diese Ansicht schien auch das Premierenpublikum zu teilen. Immer wieder spendete es Szenenapplaus und zahllose Lacher. „Seien Sie gespannt“ steht in der Ankündigung. Spannend ist das Stück und zudem unterhaltsam, lustig, kurzweilig und wirklich sehenswert.