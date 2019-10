Wiefelstede Das hatten die Wiefelsteder Schützen auch noch nicht: Rund acht Wochen nach dem Wiefelsteder Schützenfest hat sich der Gewinner des Hauptpreises eines Elektro-Rollers „NIU M+ Sport“ im Wert von rund 2500 Euro € noch nicht gemeldet. „Alle diejenigen, die auf dem Wiefelsteder Schützenfest im August Lose der Tombola gekauft haben, sind aufgerufen nochmals zu kontrollieren ob sie im Besitz des Gewinnerloses sind“, schreibt Schützenvereins Präsident Andre Koch in einem Aufruf. Das Los könne noch bis Montag, 11. November, beim Schützenverein vorgelegt werden, Der Gewinner oder die Gewinnerin sollten sich online unter andre.koch@schuetzenverein-wiefelstede.de oder unter Telefon 0 44 02/5 95 55 70 melden. Er vermutet, dass das Gewinnerlos in einer Jackentasche oder einer Geldbörse vergessen wurde. Eine Taschenkontrolle könnte sich also lohnen, so Koch weiter.

Das Los sei eindeutig als Gewinn gekennzeichnet und könne nicht verwechselt werden. Sollte sich bis zum genannten Stichtag (11. November) kein Gewinner melden, werde der Roller einer gemeinnützigen Einrichtung zur Verfügung gestellt, kündigt der Vereinspräsident an.