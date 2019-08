Wiefelstede Als sie klein war, da wollte ihr Vater ihr eine Puppenstube bauen, da hat Pia Mandewirth eine Konstruktionszeichnung gekrakelt, wie sie sagt. „So sollte die Puppenstube aussehen“, erinnert sich die Wiefelstederin. Seit sie Stift und Pinsel halten könne, male sie für ihr Leben gerne. „Als Kind habe ich Pferde oder Hunde gezeichnet“, sagt die gelernte Wirtschaftsassistentin und Kauffrau im Einzelhandel.

Erst habe sie mit Bleistift ihre Werke zu Papier gebracht, dann kam Kohle dazu und jetzt auch Farbe, berichtet die 37-Jährige. Auch das Digitalzeichnen am Rechner habe sie für sich entdeckt. Das ist die Erstellung von Bildern am Computer mit Hilfe von Grafiksoftware und Eingabegeräten. Dabei kann die Anmutung traditioneller Maltechniken, wie beispielsweise Aquarell, Ölmalerei oder Impasto (Technik der dick aufgetragenen Farbe), imitiert werden. „Am Rechner kreiere ich Comicfiguren.“ Auch sie sind im Museum ausgestellt.

Als bevorzugte Motive wählt sie Porträts von Pop-Sängern, Schauspielern oder Zauberkünstlern. „P-Art Menschenmalerin“ heißt ihre erste reale Ausstellung dann auch. „Ich hatte schon mal eine Schau auf Facebook.“

Schließlich sprach sie Museumsvorsitzender Eckard Klages an, ob sie ihre Werke nicht mal zeigen möchte. „Wir kennen uns schon über 20 Jahre. Sie hat auch an den Wandbildern an der Oberschule mitgewirkt“, sagt der pensionierte Pädagoge, der an der Oberschule im Ort unterrichtete. Pia Mandewirth hat einer Ausstellung zugestimmt. Sie erwartet zu Eröffnung sogar Freunde aus Hagen in Westfalen.