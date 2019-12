Wiefelstede /Bokel Das kleine, aber feine Budendorf „Us Dörp vör Wiehnachten“ beim Hof Kleiberg in Wiefelstede lockte wieder viele Besucher an. Der Ortsbürgerverein Wiefelstede hatte wie in jedem Jahr alles vorbereitet und in festliche Stimmung versetzt. Der Spielmannszug „Brass & More“ stimmte die Besucher mit weihnachtlichen Melodien auf die bevorstehenden festlichen Tage ein. Der Höhepunkt war wieder das „Anschieben“ der großen Lichterpyramide im Garten des Hof Kleiberg. Dicht gedrängt standen vor allem die Kinder auf dem Rasen, um sich das besondere Schauspiel aus nächster Nähe anzuschauen. Natürlich wussten alle, dass, wenn die Lichterpyramide sich zu drehen beginnt, der Nikolaus mit süßen Leckereien auf die Kinder wartet.

Einen Tag zuvor fand in Bokel der 20. Nikolausmarkt statt. In Zusammenarbeit aller örtlichen Vereine, unter der Federführung des OBV Bokel, ist stets am Samstag vor dem ersten Advent der Nikolausmarkt ein beliebter Treffpunkt. Zur Eröffnung führten die „Lucky Boots“, eine Line Dance-Gruppe aus Rastede, Tänze vor. Der Nikolausmarkt in Bokel ist bekannt für seine zahlreichen Verkaufsstände in der Mehrzweckhalle und auf dem Dorfplatz. Natürlich war auch hier die Ankunft des Nikolaus für die Kinder der Höhepunkt des Nachmittags.