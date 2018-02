Wiefelstede In der Gemeinde Wiefelstede gibt es an diesem Dienstag ein ganz besonderes Geburtstagskind: Am 13. Februar 1958, vor genau 60 Jahren, wurde der Wiefelsteder Spielmannszug „Brass & More“ gegründet.

Angefangen hat alles mit 17 Wiefelstedern, die Musik zu Wiefelsteder Festen gerne aus dem eigenen Ort holen wollten. „Es gab nichts, was so greifbar mitten im Ort war“, sagt Yannick Becker. Der 28-Jährige ist Stabführer bei „Brass & More“ und seit 1996 dabei. Kurz nach der Gründung wurde zunächst auf der Kegelbahn und später im Saal der Gastwirtschaft Eilers geübt – mit gesammelten Instrumenten, die aus Spenden und Bürgschaften der Wiefelsteder Bürger finanziert wurden. Am 10. August 1958 fand der erste öffentliche Auftritt beim Wiefelsteder Königsschießen statt. Bis heute besteht eine enge Verbindung zwischen „Brass & More“ und dem Schützenverein Wiefelstede.

Geburtstag wird im Sommer gefeiert Gefeiert wird im Sommer mit einem Jubiläumsball beziehungsweise einer Party. Los geht es am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr bei Rabes Gasthof. Ein Musikfest mit Sternmarsch soll am Sonntag, 10. Juni, auf dem kleinen Sportplatz Wiefelstede mit befreundeten Vereinen stattfinden. Kurzentschlossene sind immer dienstags um 19 Uhr, oder freitags um 18 Uhr in der Mensa willkommen. Gleich nach der Jubiläumsfeier im Juni startet bei „Brass & More“ eine neue Nachwuchsgruppe.

Die Freude zur Musik ist bei den Mitgliedern seit jeher geblieben, in den vergangenen 60 Jahren gab es allerdings die ein oder andere Veränderung. Bis Mitte der 70er Jahre durften zum Beispiel keine Frauen dabei sein.

Erst vor einigen Jahren wagte man die Abkehr vom klassischen Spielmannszug und stellte auf Blechblasinstrumente um. Flöten gibt es heute keine mehr, bis auf Konzertflöten. 2015 benannte sich der Spielmannszug um in „Brass & More“.

Mit Erfolg: Nachwuchsprobleme gibt es bei „Brass & More“ nicht. „Es sind immer viele junge Leute dabei“, freut sich Yannick Becker. Im Ensemble finden sich neben Snaredrums auch Percussion oder Posaune. Auch musikalisch ging es vom klassischen Stil hin zu modernen Stücken. Eines der ersten Stücke war Preußens Gloria. Und „das ist auch bis heute geblieben“, meint Becker. Zum Repertoire gehören heute aber auch Stücke, die weit über Marschmusik hinausgehen – von Rock bis Pop. Queen, Lady Gaga, Sportfreunde Stiller. Eben alles, was Freude macht, fügt Becker hinzu.

Ein Ständchen könnten sich die Musiker zum Geburtstag sogar selbst spielen – an diesem Dienstagabend ist Übungsabend in der Oberschule Wiefelstede.