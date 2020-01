Wiefelstede Vier Wochen vor Rosenmontag beginnt in Wiefelstede die heiße Phase des Karnevals. Und zwar mit dem „Großen Büttenabend“ am Samstag, 25. Januar. Der Karnevalsverein „Lachende Bütt“ hat Programm für alle Generationen organisiert.

• Die Wiefelsteder Narren haben für den Büttenabend ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, wie die Organisatoren ankündigen. Mit einer Büttenrede sind der Wiefelsteder Landtagsabgeordnete Jens Nacke und Pastor Tim Unger vertreten. Die Garden des Vereins werden Tanzdarbietungen auf der Bühne in der Mensa der Oberschule hinlegen. Weiter mit dabei sind „The Speed Beats“ sowie der CCS Sedelsberg. Auch die Wiefelsteder Showgirls präsentieren sich. Nach dem Bühnenprogramm ist Party angesagt. Um 19.11 Uhr wird’s närrisch.

•

Karneval für Senioren

• Eine Woche später, Samstag, 1. Februar, bietet die „Lachende Bütt“ ihren Seniorenkarneval. Der startet um 14.30 Uhr, ebenfalls in der Aula der Oberschule. Mit dabei sind der Shantychor Neuenkruge- Borbeck, die Bokeler Feierabendmusikanten sowie die Moorladies aus Ovelgönne. Die Tanzgarden des Karnevalsvereins sind auch dabei.

• Einen Tag später ist Kinderkarneval angesagt. Auch da startet das Programm um 14.30 Uhr in der Aula. Ein Zauberer und Jongleur unterhält den Nachwuchs, ebenso wie die Tanzgarden. Dazu gibt’s Popcorn und Kuchen.

• Karten gibt’s im Geschäft „Kiek rin“. Eintrittspreise: Büttenabend 15 Euro, Seniorenkarneval 12,50 Euro, der Kinderkarneval ist ist gratis.