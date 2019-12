Wiefelstede Von Januar bis Oktober lief der Fotowettbewerb „So schön ist Wiefelstede“. Nun werden Ergebnisse des Wettbewerbs im Wiefelsteder Heimatmuseum präsentiert. Die Ausstellung wird kommenden Sonntag, 15. Dezember, um 11.15 Uhr eröffnet. Es sind 18 Fotografen dem Aufruf gefolgt, Wiefelstedes Schokoladenseiten zu präsentieren. Von jedem Teilnehmer wird in der Ausstellung ein Bild zu sehen sein, kündigen die Organisatoren an. Eine fünfköpfige Jury wird die schönsten Fotos aussuchen und auf die Plätze eins bis fünf verteilen.

Feld und Flur in Wiefelstede

Die Ausstellung wird in diesen Tagen vorbereitet. Unter den Motiven sind auch einige Aufnahmen aus der Natur rund um Wiefelstede. Beispielsweise vom Regenrückhaltebecken oder aus der Feld und Flur Wiefelstedes.

Die Ausstellung im Wiefelsteder Heimatmuseum an der Hauptstraße 11 läuft bis zum Sonntag, 2. Februar.

Am heutigen Dienstag, 10. Dezember, lädt das Wiefelsteder Heimatmuseum zu seiner Weihnachtsfeier. Ingo und Anke Hellbusch haben die Adventsfeier vorbereitet. Los geht das weihnachtliche Treffen um 19 Uhr in den Räumen des Museums. Der Vorstand des Wiefelsteder Museumsvereins hofft auf zahlreiche Besucher, schreibt die Museumsleitung in ihrer Einladung.