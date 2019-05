Wiefelstede Mit der Sommernachtsparty unter dem Motto „Kleiberger Nächte sind lang“ eröffnet der Ortsbürgerverein Wiefelstede am Samstag, 1. Juni, sein diesjähriges Hoffest beim Hof Kleiber, Kleiberg 10, bei dem auch am Sonntag, 2. Juni, gefeiert wird.

Für Stimmung, Tanz und gute Laune sorgt Discjockey Udo am Samstag ab 19 Uhr mit seiner großen Auswahl an passender Partymusik. Ein weiteres Highlight der Sommernachtsparty ist der Auftritt des Andreas-Gabalier-Imitators Dennis Heyen aus Uplengen. Ganz nach dem Motto „Lasst die Zuckerpuppen tanzen und feiert mit mir zu den besten Hits von unserem Volks-Rock’n’Roller“ will er die Stimmung zum Brodeln bringen.

Von 21 bis 22 Uhr ist Charly-Time. Eine besondere Attraktion des Abends ist die Fotobox, vielen bekannt aus der Fernsehsendung „First Date“. In der Knipsbude wird die Box gestartet und schießt automatisch mehrere Fotos, die danach zu einer Collage zusammengestellt werden. Witzige Accessoires und Requisiten sorgen dafür, dass sehr lustige und einmalige Bilder entstehen.

Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr mit einem öffentlichen Frühstück. Unter musikalischer Begleitung der Gruppe „Jad Birds“ kann ausgiebig geschlemmt werden. Gut gestärkt geht’s dann über den Hof, um sich bei den teilnehmenden Vereinen zu informieren oder sich etwas Schönes bei den unterschiedlichsten Hobbyausstellern zu kaufen.

In die Luft gehen können die Besucher am Sonntagnachmittag: Ein Kran befördert eine Aussichtsgondel in die Höhe und ein grandioser Ausblick über Wiefelstede ist garantiert. Ein abwechslungsreiches Programm wird es zudem auf dem Tanzboden geben. Der SVE Wiefelstede, der Karnevalsverein Lachende Bütt, der Spielmannszug Brass & More, das Schnulzen-Sextett Wiefelstede, die Sunshine Liners, die Moor-Clogger und die Danzköppel sorgen für Unterhaltung.

Auch für die Kinder wird einiges geboten. Dafür sorgen auch eine Hüpfburg, Ballspiele und eine kreative Kinder-Tattoo-Künstlerin mit Glitzer Tattoos, Temporär-Tattoos und Body-Stamp-Tattoos gehören zum Programm. Und die Wiefelsteder Feuerwehr wird mit ihrem Oldtimer-Fahrzeug kommen und Rundfahrten anbieten.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird am Sonntag ebenfalls gesorgt. So wird es im Haus Kaffee, Tee und ein Kuchenbüfett geben. Aber nicht nur Süßes, auch Herzhaftes, wie Bratwurst mit Pommes-Schranke oder ein Matjesbrötchen, wird es geben.