Kirche: Chöre fehlen bei den Andachten mit Musik

Wiefelstede Wegen der Hygienebestimmungen finden die Andachten zu Wort und Musik zum Advent dieses Jahr ohne die Beteiligung von Chören statt, teilt die evangelische Kirchengemeinde Wiefelstede mit.

Die Andachten finden in der St. Johannes-Kirche statt. Und zwar am Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr; Donnerstag, 10. Dezember, um 19 Uhr und am Donnerstag, 17. Dezember, um 19 Uhr.

Zudem weist die Kirchengemeinde darauf hin, dass weiterhin die Kontaktdaten aller Gottesdienstbesucher erfasst werden müssen. Um Warteschlangen am Kircheneingang vor dem Beginn des Gottesdienstes zu vermeiden, können Besucher gerne einen Zettel mit ihren Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) schon von Zuhause mitbringen und in den bereitstehenden Korb legen, so die Gemeinde weiter.

