Wiefelstede Seit zehn Jahren gibt es in Wiefelstede den Verein „Colourful Voices“ – und mittlerweile umfasst er bereits vier Chöre praktisch aller Altersgruppen. Diesen kleinen, aber runden Geburtstag wollen die Sängerinnen und Sänger feiern – mit einem Konzert am Samstag, 17. November, in der Aula der Oberschule Wiefelstede, Am Breeden 7. Los geht’s dort um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden für die Chorarbeit würden sich die Aktiven jedoch wie immer freuen.

Auf der Bühne werden dabei insgesamt rund 120 Sänger zwischen fünf und 75 Jahren stehen. Die einzelnen Ensembles stehen unter der Leitung von Imke Meier. Der Gospelchor Colourful Voices, der Popchor TonART, der Jugendchor Children of Revolution (ChoR) sowie der Kinderchor Notenkleckse wollen an dem Abend jeweils ihre Lieblingslieder präsentieren. Und natürlich wird es auch einige gemeinsame Stücke geben, kündigt der Verein schon mal an. Instrumental begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Benjamin Meier (Schlagzeug), Jonas Kaiser (Piano) und Thomas Kämpfer (Bass).

Im Repertoire haben die Sängerinnen und Sänger vom Kinderlied „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ über fetzige Stücke wie „Shake it off“ und dem garantiert gute Laune verbreitenden Pur-Party-Hitmix bis hin zum traditionellen Gospel „Bridge over troubled water“ alles, was das Herz des Publikums begehren könnte.

Zuletzt hatte der Verein mit dem Kinderchor „Notenkleckse“ und dem Jugendchor „Children of Revolution“ unter Leitung von Imke Meier und Anna Rabea Pacheco im Juni ebenfalls in der Aula der Oberschule die Fortsetzung des Musicals „Eule findet den Beat“ präsentiert und die Besucher mit der aufwendigen Aufführung schlichtweg begeistert.

Gut 130 Sängerinnen und Sänger gehören den vier Chören des Vereins mittlerweile an. Der Verein „Colourful Voices“ wurde 2008 gegründet. Die Basis bildete der 2003 von Imke Meier in Wiefelstede gegründete Gospelchor.

Mehr Infos unter www.colourful-voices.de