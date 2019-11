Wiefelstede /LR Die kleine Konzertreihe des Wiefelsteder Gemeindekirchenrates in der St. Johannes-Kirche wird am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr mit einem gemeinsamen Konzert des Gospelchors „Soul Inside“ und dem Männergesangverein Liedertafel 1880 Wiefelstede fortgesetzt.

Einen Auftritt in der Kirche hat es bereits im März vor drei Jahren gegeben. Die Resonanz war dabei sehr gut. Viele Gäste gaben zum Ausdruck, dass sie sich über eine Wiederholung des „Konzertes unter Freunden“ sehr freuen würden, teilt die Kirchengemeinde mit. Das hätte es vermutlich auch schon gegeben, wenn es nicht in beiden Chören einen Dirigentenwechsel gegeben hätte. Nun ist es aber so weit. Oliver Ried dirigiert beide Chöre und hat an dem Abend viel Arbeit zu leisten. Er wird den Abend mit einem Orgelstück eröffnen.

Danach sind die Chöre dran. Beide haben interessante Lieder im Gepäck. Sie treten zum Teil alleine auf, aber werden zum Schluss auch gemeinsam die Bühne bzw. den Chorraum betreten.

Zwischen den beiden Chorblöcken gibt es noch ein „Bonbon“. Lioba Dallaserra (Klarinette) und Medea Dallaserra (Klavier), die zuletzt im Januar 2019 gemeinsam einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen haben, werden ihr Können in einem Duo für Klarinette und Klavier präsentieren. Darauf darf man gespannt sein. Die Besucher können sich auf einen interessanten Konzertabend freuen, so die Kirchengemeinde.