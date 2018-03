Wiefelstede „Als auf der Bühne klar war, dass ich nicht unter die Top 5 gekommen bin, da fiel der Druck ab und ich war richtig glücklich“, erzählt Noelle Sachse. Die 16-Jährige berichtet eine Woche danach vom Abend der Wahl zur Miss Germany, an der die Wiefelstederin bekanntlich als jüngste von 22 Kandidatinnen teilgenommen hatte. Die Tränen kamen ihr an diesem Abend dennoch, denn im Publikum saßen Familie und Freunde, die sie während der dreieinhalbwöchigen Vorbereitungszeit auf die Wahl nicht gesehen hatte.

Sechs Tage im Europapark Rust, 10 Tage auf Fuerteventura, dann wieder 10 Tage im Europapark: „Anstrengend, aber schön“ sei die Zeit zur Vorbereitung auf die Wahl gewesen, sagt die Zehntklässlerin der KGS Rastede – auch wenn teilweise von sieben Uhr morgens bis 23 Uhr abends gearbeitet wurde. Von der Schule war sie für diese Zeit freigestellt worden. Medientraining, Fotoshootings, Lauftraining, unterwegs immer auf hohen Absätzen – „an meine Turnschuhe muss ich mich erst wieder richtig gewöhnen“, sagt die Wiefelstederin, die natürlich auch die Annehmlichkeiten und den Luxus der Vorbereitungszeit zu schätzen gelernt hat. „Man kann sich dran gewöhnen, dass jeden Morgen ein Stylist mit im Bad steht,“ lacht die 16-Jährige. Für nötige Pausen sorgten auch eine Fahrt nach Straßburg zum Europäischen Parlament oder zu einer Küchenparty im Hotel Dollenberg im Schwarzwald. Auch beim Bundesliga- Spiel Werder Bremen gegen Freiburg waren die Kandidatinnen dabei und durften das Spiel aus der VIP-Lounge heraus sehen. Die Wiefelstederin musste, wie die anderen Kandidatinnen auch, Interviews geben – und ausgiebig shoppen durften die Frauen auch. „Es ist leichter, in diese Welt einzutreten, als sie wieder zu verlassen,“ hat die Wiefelstederin denn auch für sich festgestellt.

Drei Miss-Wahlen in drei Monaten hat die 16-Jährige absolviert, wurde zunächst Miss Nordenham, dann Miss Norddeutschland – und qualifizierte sich mit diesem Titel für die Wahl zur Miss Germany. „Dass war ein toller Abend“, sagt auch ihre Mutter Kati, die ebenfalls am Wahlabend vor Ort war. „Als die Mädchen in ihren Abendkleidern auf die Bühne kamen, da waren wir sehr stolz“, erzählt sie. Auch der Aufenthalt von Familie und Freunden dort sei überaus komfortabel gewesen: „All inclusive plus, plus, plus“ nennt sie das. So sei beispielsweise auch für die Besucher des Wahlabends in der Europapark-Arena der rote Teppich ausgerollt worden. Hergebracht wurden sie in einer Limousine.

Nun aber ist wieder die Schule dran, sagt die Mutter. Schließlich will Noelle im Sommer ihren Realschulabschluss machen. Und dann soll das berufliche Abitur in Sozialpädagogik folgen. Nach der Miss-Germany-Wahl steht also ein Lernmarathon an.

„Ich bin immer noch Miss Norddeutschland“, macht Noelle deutlich, dass ihr dieser Titel noch für ein ganzes Jahr gehört. Und auch die Erfahrungen, die sie gerade bei der Miss-Germany-Wahl gemacht hat, will sie auf keinen Fall missen.