Wiefelstede Auch wenn sie’s nicht drauf angelegt hat: „Man ist dann schon angepiekst“, sagt Noelle Sachse. Seit Dezember ist die Wiefel­stederin gleich zweimal erfolgreich bei einer Miss-Wahl angetreten. Am 2. Dezember wurde sie „Miss Nordenham“, am Wochenende in Oldenburg auch „Miss Norddeutschland“. Am 24. Februar wird die 16-Jährige wissen, ob sie Miss Germany geworden ist, denn dann tritt sie im Europapark Rust gegen etwa 20 Konkurrentinnen aus der gesamten Republik um den Titel an – und bleibt bis jetzt ganz ruhig: „Es kommt, wie es kommt“, sagt die Schülerin.

Vielleicht ist genau das ihr Erfolgsrezept, mutmaßt die Wiefelstederin, denn bei keinem der beiden bereits gewonnenen Wettbewerbe hatte sie es drauf angelegt, zu gewinnen. „Die gemachten Erfahrungen sind mir wichtig“, sagt sie. Überhaupt hatte sie sich erst eine Woche vor der „Miss Nordenham“-Wahl überhaupt entschieden, mitzumachen. „Ich traf Ines Klemmer von der Oldenburger Miss Germany Corporation bei einer Veranstaltung. Mich hatte interessiert, wie solche Wahlen eigentlich ablaufen und habe sie einfach gefragt“, erzählt die Zehntklässlerin der KGS Rastede, die im Sommer ihren Realschulabschluss macht – und räumt ein, dass ihre Mutter auch aufgrund ihres Alters schon Bedenken hatte. Aber: „Ich wollte das machen“, sagt sie. In Nordenham setzte sie sich gegen 12 Konkurrentinnen durch, am Wochenende war sie gegen elf weitere Mitstreiterinnen erfolgreich – und bekam von einem Wiefelsteder das Krönchen aufgesetzt: DSDS-Sieger Alphonso Williams aus Borbeck saß in der Jury.

So sehr sie sich über den Sieg gefreut hat; Tränen hatte sie bei der Wahl zur „Miss Norddeutschland“ schon vorher vergossen. „Meine ganze Familie samt Oma und Onkel aus Bochum war nur für die Wahl angereist – und ich wusste davon gar nichts“, erzählt die 16-Jährige. Sie stammt gebürtig aus Bochum, die Familie zog 2010 beruflich über Umwege in die Gemeinde Wiefelstede – zunächst nach Gristede, zwei Jahre später dann in den Hauptort.

Mit dem Titel „Miss Norddeutschland hat sich die 16-Jährige automatisch für die Wahl zur Miss Germany qualifiziert. Am 2. Februar geht’s zunächst für ein bis zwei Tage nach Rust, dann für zehn Tage ins Miss-Germany-Camp auf Fuerteventura. Danach muss sie dann bis zur Wahl am 24. Februar zurück nach Rust. Von der Schule ist sie während dieser Zeit freigestellt, erzählt sie: „Auch der Schulleiter, Herr Kip, hat mir schon die Daumen gedrückt.“ Als sie am Montag nach der Wahl zur Schule kam, da wussten schon alle Bescheid, berichtet „Miss Norddeutschland“. „Auch die Lehrer haben mir gratuliert“, freut sie sich. Ihr Instagram-Account sei nach der Wahl regelrecht explodiert.

Unabhängig vom bisherigen Erfolg: Auf einer solchen, möglichen Karriere will sie ihr Leben nicht aufbauen – „zu unsicher“, sagt sie. „Nach der Realschule möchte ich noch Abitur machen, dann Psychologie studieren“, sagt die Schülerin. Miss-Wahlen, vielleicht als Model arbeiten: „Das würde nur nebenbei laufen“, ist sie überzeugt. Mit anderen Castings wie „Germanys Next Topmodel“ oder ähnlichen Formaten hat sie jedenfalls nichts am Hut.

