Wiefelstede „Eule findet den Beat“ – mit diesem Musical hatten der Kinderchor „Notenkleckse“ und der Jugendchor „Children of Revolution“ des Wiefelsteder Vereins „Colourful Voices“ bereits 2016 ihr Publikum begeistert. Am Wochenende nun gab’s die wiederum aufwendig gestaltete Fortsetzung unter der Leitung von Imke Meyer und Anna Rabea Pacheco, in der sich die kleine Eule auf den Weg quer durch Europa macht und die Musik in all den Ländern kennenlernt, die sie bereist. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Das Publikum in der Mensa der Oberschule Wiefelstede war von dieser musikalischen Werbetour für eine bunte, vielfältige Welt schlicht hin und weg.

„Mi coracon“, „mein Herz“, begrüßte der Schmetterling den Flamingo, seine große Liebe. Flamingo hatte nach ihm gesucht, war mit Eule von Deutschland über Frankreich nach Spanien gereist, um seine Liebe wiederzufinden. Alle Tiere, denen Eule auf ihrer Reise durch Europa bis hoch in den Norden nach Schweden begegnete, begleiteten sie auf ihrem weiteren Weg. In jedem Land lernten die Reisenden landestypische Musik kennen. Und Tänze wie den Flamenco – oder den Bauchtanz, die natürlich reich kostümiert und gekonnt präsentiert wurden.

Die beiden Nachwuchschöre – gut 55 Akteure beteiligten sich an den Aufführungen – stellten in den beiden Vorstellungen je einmal die Hauptakteure – jeweils unterstützt vom gemeinsam getragenen Chor und der Liveband mit Imke Meier (Klavier), Manuel Bunger (Gitarre), Anneke Meilahn (Saxofon), Jutta Splettstößer (Geige), Kora Westie (Glockenspiel) und Benjamin Meier (Schlagzeug). Zahlreiche Effekte wie Blitz und Donner oder das lautstarke Dröhnen einer Schiffssirene fehlten ebenfalls nicht – und das Publikum dankte den Akteuren für das Spektakel mit lautstarker Begeisterung.

Stets sind die Chöre natürlich auch weiterhin auf der Suche nach neuen Sängerinnen und Sängern.