Wiefelstede Marga Claußen, Wirtin von Claußens Gaststätte, sprach in der Wirtschaft Bekannte und Gäste an, ob sie nicht Lust aufs Theaterspielen hätten, erinnert sich Ute Petershagen, die bei Stück Nummer 40 Regie führt. So fand sich schließlich eine siebenköpfige Gruppe, die mit „Ansmärte Diekköpp“ das erste Werk auf die Bretter brachte. Von den Akteuren von damals, wie Anneliese Mönnich (in 24 Stücken dabei) oder Karl-Heinz Brett (30 Stücke), sei niemand mehr aktiv dabei.

Dafür sind mit Jana Hots und Tim Haye zwei neue Schauspieler dazu gestoßen, weiß die erste Vorsitzende. „Junge Leute zu bekommen, ist gar nicht so schwierig. Aber die Älteren um die 50 wollen selten mitmachen.“ Entsprechend schwierig sei es zuweilen, die Rollen älterer Protagonisten zu besetzen. „Wenn eine Oma-Rolle im Stück vorkommt, muss ich mitspielen“, sagt die 64-Jährige. Ein Gremium aus fünf Mitgliedern wählt das plattdeutsche Stück aus. Früher wälzten sie Stückebücher von Verlagen, heute läuft das über die Internet-Suchmaschine des Verlags. Einiges ist dabei zu beachten. „Beispielsweise, ob das Stück mit unseren Requisiten zu spielen ist“, erzählt Petershagen. Die Späälköppel habe dabei auch mal mit zwei oder drei Bühnenbildern gearbeitet. „Heute beschränken wir uns auf eines.“ Immer bei Rabe, immer auf Plattdeutsch.

Das hat Insa Gertjengerdes in ihrer Zeit bei der Späälköppel gelernt. Seit fünf oder sechs Jahren sei sie dabei, berichtet die junge Frau. Sie setzt eine Familientradition fort: „Mein Großvater und Vater haben ebenfalls Theater gespielt.“ Sie habe früher immer bei den Aufführungen zugeschaut, dann sei sie gefragt worden, ob sie nicht selbst auf der Bühne stehen wolle. „Ich musste mich schnell entscheiden, eine Rolle war noch zu besetzen“, sagt sie am Rande der Probe unterm Dach des Hofes Kleiberg.

In einer improvisierten Kulisse wird das Lustspiel „Nix as Kuddelmuddel““ einstudiert. „Da geht es chaotisch zu“, verrät Ute Petershagen. Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, ist Premiere. Zwölf Aufführungen sind geplant. Der Vorverkauf startete Freitag. Karten gibt’s bei Lotto Brumund, im Buchladen „Kiek rin“ und bei Rabe.