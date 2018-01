Wiefelstede Der Dual 704 läuft auf Single-Betrieb: „The Rainbows“ hämmern „Balla Balla“ in den Raum – eingängig, textlich eher rudimentär – wie die meisten Ohrwürmer. „Das habe ich damals ganz laut gespielt, um meine Nachbarin zu ärgern, die hatte Haare auf den Zähnen“, lacht Horst Hagendorff. Damals – da war der Hahn-Lehmder 18. Heute ist er 71 und ist an diesem Donnerstagnachmittag wieder zu Gast in der Ü60-Plattenkiste im Wiefelsteder „FreiRaum“, dem ehemaligen Jugendhaus. Dorthin kommt Horst Hagendorff regelmäßig – und bringt dann wie die anderen Besucher immer Schallplatten mit – alles Originale aus ihrer Zeit.

Seit Oktober gibt es die Ü60-Plattenkiste, ins Leben gerufen hat sie Carsten Eikers, Seniorenbeauftragter der Gemeinde. Um die zehn Gäste kann Eikers jeden zweiten und vierten Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr im „FreiRaum“ begrüßen. Heute allerdings sind nur drei Besucher gekommen – zum Musikhören und Schnacken.

„Balla Balla“ kam 1965 raus, Hagendorffs Pressung ist von 1978, läuft da schon unter „Oldiethek“, ist aber noch prima in Schuss. Später lief der Song unter „My Baby balla Balla“ und geht auch heute noch direkt ins Hirn und bleibt dort hängen. Horst Hagendorff hat gut 500 LP’s zu Hause, liebt auch die Beatles und die Rolling Stones. „Satisfaction kam ebenfalls 1965 raus“, weiß Hagendorff, der seine Original-Scheiben die letzten Jahrzehnte nie gespielt hatte: Moderne Tonträger haben sie im Alltagsgebrauch längst abgelöst. So mancher Sammler der alten Scheiben dürfte wohl glänzende Augen bekommen, wenn er bei ihm stöbern dürfte.

Auf dem Dual-Plattenspieler hat sich „Balla Balla“ ausgedreht. Carsten Eikers stellt auf „33“ um und legt eine LP von „The Seekers“ auf: „Chilly Winds“ tönt aus den beiden Lautsprechern im Raum. Die australische Folkgruppe war Mitte der 60er Jahre international sehr erfolgreich. „Damals meine Lieblingsgruppe“, sagt Eckhard Damerow. Freunde hatten dem heute 71-Jährigen die LP zum 21. Geburtstag geschenkt – und alle hatten darauf unterschrieben. „Die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört“, sagt Damerow, der erstmals zur Plattenkiste gekommen ist. Schnell kommen da Erinnerungen an die Jugend und an die Partys im heimischen Keller in Varel auf. Genauer wird er da jedoch nicht: „Nichts für die Öffentlichkeit“, lacht der 71-Jährige, der 1969 nach Wiefelstede kam.

Auf dem Tisch im „FreiRaum“ stapeln sich Jahrzehnte der Musikgeschichte auf Vinyl. Dieter Popken (66) hat an diesem Donnerstag mal Neueres mitgebracht: Kate Bush und Jennifer Rush. Auch er hat noch viele alte Scheiben zu Hause, kommt von Beginn an zur Plattenkiste. Er hat sogar noch zwei alte, funktionierende Plattenspieler – und jede Menge Singles im Archiv. „Früher habe ich in Varel in der Disco auch mal aufgelegt – als Schüler“, erzählt er. Und eins war auch zu seiner Zeit klar: „Schlager – die waren bei uns mega-out.“

Der Dual 704 im „FreiRaum“ wurde ab 1976 gebaut. „Ich hab’ ihn 1987 schon gebraucht gekauft – zur Einweihung des Jugendhauses“, erinnert sich Carsten Eikers. Für die „Plattenkiste“ wurde er reaktiviert – und lässt bei Glenn Millers „In the Mood“ gerade jedes einzelne Staubkorn auf dem betagten Vinyl mit deutlichen Knistern hören. „Das macht’s doch gerade aus“, sagt Carsten Eikers: „Hier bei uns darf’s eben knistern.“ Mit 59 ist Eikers an diesem Tag der jüngste in der Gruppe. Er hat früher gern Neil Diamond gehört – und Joan Baez. Heute mag er’s gern härter und hört „Metallica“.

Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat treffen sich Männer und auch Frauen von 15.30 bis 17.30 Uhr zur Ü60-Plattenkiste – und Eikers bezeichnet das relativ frische Angebot bereits als „etabliert“ – wobei neue Interessierte natürlich stets willkommen sind. Musikalisch werden da übrigens keine Vorgaben gemacht – mit vielleicht einer Ausnahme: „Klassik ist wohl nicht so geeignet“, räumt Eikers ein. Aber auch Shantys oder Schlager werden nicht verschmäht. Eikers: „Jeder soll einfach mitbringen, was er möchte.“

An diesem Nachmittag geben Peter, Paul & Mary auch noch „Blowin in the wind“ – und Horst Hagendorff kommt noch einmal auf „Balla Balla“ und die Nachbarin zurück, die natürlich über die laute Musik schimpfte. Hagendorff konterte damals wieder mit Musik und ließ Gus Backus für sich antworten. Der sang dann: „Ich hab Bohnen in die Ohren“.