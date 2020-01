Wiefelstede Drei Hollywood-Filme, ein Auftritt von „Tullamore Two“ und ein Preisskat: Das ist das Programm des Ortsbürgervereins Wiefelstede fürs erste Quartal. Bis April finden folgende Veranstaltungen im Hof Kleiberg in Wiefelstede statt:• Am Dienstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr wird der Oscar-prämierte Film „Argo“ aus dem Jahr 2012 gezeigt. Darin sollen sechs amerikanische Diplomaten als Film-Crew aus dem Iran geschmuggelt werden. Der Eintritt zu der Filmvorführung kostet drei Euro.• Am Freitag, 17. Januar, findet ab 19 Uhr ein Preisskat statt. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen sind an Fremer Heeren unter Telefon 0 44 02/6 04 91 zu richten.

• „Tullamore Two“ (Thomas Kämpfer und Marcus Teerling) spielen am Freitag, 24. Januar, ab 19.30 Uhr irische Balladen und stimmungsvolle schottische Lieder. Gemischt wird dies mit plattdeutschen Döntjes und Liedern von „Torfrock“. Guinness Bier und Tullamore-Whiskey werden auch angeboten. Karten kosten im Vorverkauf bei Kiek rin und Toto-Lotto Brumund zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

• Am Samstag, 8. Februar, findet ab 19.30 Uhr die Veranstaltung „Meuchelmord und Lavendellikör“ statt. Die beiden Schauspieler Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider lüften hierbei viele dunkle Geheimnisse in komisch-spannender Manier. Tickets kosten im Vorverkauf bei Kiek rin oder Toto-Lotto Brumund zehn und an der Abendkasse zwölf Euro.• Am Dienstag, 11. Februar, läuft ab 19.30 Uhr der Film „Die Verlegerin“ auf der Leinwand. Hierbei spielt die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep die Verlags-Chefin der Washington Post. Sie kommt zufällig an geheime Unterlagen, in denen die Gründe für den Vietnam-Kriege stehen. Der Eintritt zu dem Filmabend beträgt drei Euro.• Ein weiterer Film folgt am Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr. An dem Tag wird „The Big Short“ gezeigt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Michael Lewis. In dem Film spielt Oscar-Preisträger Christian Bale den Hedgefonds-Manager Michael Burry, der die US-Immobilienkrise aus dem Jahre 2007 voraussieht.

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt ebenfalls drei Euro.• Am Montag, 16. März, findet ab 20 Uhr die Jahreshauptversammlung des Ortsbürgervereins Wiefelstede statt. Vereinsmitglieder und Bürger sind herzlich willkommen.• Am Freitag, 20. März, findet ab 19.30 Uhr der „Wiefelsteder OBV-Abend“ statt. Der Vorstand des Ortsbürgervereins plant einen unterhaltsamen Abend mit verschiedenen Gruppen. Der Eintritt ist frei. • Am Sonntag, 5. April, ab 19 Uhr gibt der in der Wesermarsch geborene Autor und Radiomoderator Gerd Spiekermann einen Auftritt. Er erzählt Geschichten aus seiner über 30-jährigen Karriere.