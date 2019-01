Wiefelstede Nun ist es amtlich: Pfarrerin Gesa Schaer-Pinne verlässt Wiefelstede und wechselt am 1. März zur Kirchengemeinde Osternburg – auf die Pfarrstelle in Tweelbäke. Auch der gemeinsame Kirchenausschuss der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg hat dem Wechsel am vergangenen Donnerstag zugestimmt, erklärte die Pfarrerin. In Wiefelstede verabschiedet wird sie am 24. Februar in einem Gottesdienst in der Wiefelsteder St. Johannes-Kirche. Er beginnt um 10 Uhr. Anschließend ist ein Empfang in Rabes Gasthof geplant.

„Ich war sehr, sehr gern in Wiefelstede“, sagt sie. Dennoch: „Es ist immer gut, mal zu wechseln“, macht die 56-Jährige deutlich, dass sie sich auf den Umzug ins Pfarrhaus am Helmsweg in Tweelbäke schon sehr freut. 23 Jahre war Gesa Schaer-Pinne Pfarrerin in Wiefelstede. Die gebürtige Bückeburgerin, die in Oldenburg-Bloherfelde aufwuchs, wechselte 1995 von Delmenhorst nach der dortigen, dreijährigen Probezeit als Pfarrerin gemeinsam mit ihrem Mann Fritz, ebenfalls Pastor, ins Ammerland.

Beide hatten in Wiefelstede zusammen eine volle Stelle. „Da blieb mir Zeit, mich um die Kinder zu kümmern“, berichtet die Pastorin, die 2008 nach dem Wechsel ihres Mannes in die Wesermarsch, wo er seitdem als Schulpastor tätig ist, in Wiefelstede eine 75-Prozent-Stelle besetzte. Das letzte Viertel lieferte seit 2014 der Kirchenkreis für den Bereich „Kirche mit Kindern“, der der Pastorin denn auch besonders am Herzen liegt. Umso mehr freut es sie, dass Diakonin Evelyn Nell diese Begeisterung teilt und bereits zusammen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Kinderkirche die Planung fürs neue Jahr begonnen hat. Schließlich wird es einige Zeit dauern, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger in Wiefelstede gefunden ist.

Das gilt auch für den Vorsitz des Diakonischen Werkes, in dessen Trägerschaft sich die Kindertagesstätten in Wiefelstede Am Breeden, am Thienkamp sowie die Außenstellen Gristede und Spohle befinden. Bis dahin wird die stellvertretende Vorsitzende Sigrid Lemp diese Amtsgeschäfte wahrnehmen. „Gefallen hat mir in dieser Funktion stets die gute Zusammenarbeit mit der Kommune“, sagt die Pfarrerin. Auch die gute Vernetzung mit Kindergärten, Schulen und Vereinen hat sie stets sehr geschätzt.

Vermissen wird sie auch die Konzerte in der St. Johannes-Kirche mit der aufwendig restaurierten Christian-Vater-Orgel, sagt die Pfarrerin, deren Söhne Tjark (26), Hanno (24) und Eike (20), der in Wiefelstede zur Welt kam, nun erwachsen und aus dem Haus sind. Und so wird sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Tweelbäke ziehen und das Pfarrhaus am Wemkendorfer Weg verlassen. Auch die Australian Silky Terrier Spike (16) und Merlin (6) sowie das Aquarium kommen mit nach Oldenburg. „Wir haben dort schon schöne Hundewege entdeckt“, sagt die Pfarrerin, die ihre neue Aufgabe nun in einer deutlich größeren Kirchengemeinde mit 18 000 Gemeindegliedern und sechs Pastoren angehen wird – übrigens gleich neben einem eingruppigen Kindergarten beim Gemeindezentrum, wo auch das Pfarrhaus steht.