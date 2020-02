„Wilsberg“-Kommissar Overbeck liest im Jaspershof

In der beliebten ZDF-Krimiserie „Wilsberg“ spielt er seit mehr als 20 Jahren den etwas schrägen Kriminalkommissar Overbeck: Roland Jankowsky. Auf Einladung von KulturGenuss, die Vortragsvereinigung Westerstede, wird der Schauspieler am Freitag, 20. März, aus dem Buch „Niemand hat die Absicht...“ von Jos. F. Mehrings lesen. Beginn im Jaspershof, Zum Stiftungspark 27 in Westerstede, ist um 19.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Gitarristen Jürgen Fastje. Karten für 14 Euro (Mitglieder zahlen 12 Euro) sind vorab bei der Buchhandlung Lesezeichen, Peterstraße 17, sowie der Tourist-Info, Am Markt 2, erhältlich. An der Abendkasse müssen 18 Euro (Mitglieder 16 Euro) gezahlt werden.

