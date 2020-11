Lichter sind im Ort jetzt aufgestellt

Entlang der Ortseingangsstraßen Wiefelstedes strahlen sie wieder: Die rund 70 Lichterpyramiden, die die Gemeinschaft Handel und Handwerk (HHW) 2008 zum ersten Mal aufgestellt hatte. Vor wenigen Tagen stellten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde die Gestelle an die entsprechenden Plätze ab. Ein Tag später wickelten Schülerinnen und Schüler der Oberschule die Lichterketten um die Pyramiden. In diesem Jahr war es die Klasse 10d der Oberschule. Am Dienstagabend waren alle 70 Lichterpyramiden an die Straßenlaternen angeschlossen und mit Einbruch der Dunkelheit begannen sie zu leuchten. Bis zum 6. Januar werden sie das dann tun. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen