300 Schüler rasant unterwegs

Rasant unterwegs waren am Sonntag wieder mehr als 300 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren beim Hössenlauf in Westerstede. Zuerst starteten um 14.15 Uhr die Teilnehmer des 1500-Meter-Laufs, später schickten die Organisatoren von den Fördervereinen der Grundschule Westerloy und der Brakenhoffschule die restlichen Teilnehmer auf die 3000-Meter-Strecke. Es war bereits die 26. Auflage der Veranstaltung und die zweite, die auf dem Gelände des Jaspershofes stattfand. Viele Eltern und Verwandte feuerten die Läufer am Start und Ziel an. Sieger beim 1500-Meter-Lauf war Felix Meyer gefolgt von Pepe Schwed und Simon Oltmer – beim 3000-Meter-Lauf war es Felix Bruns vor Benjamin Burgdorff und Dennis Frömert. BILD: