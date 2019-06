Die vier olympischen Tage in Westerstede haben wieder einmal tolle Geschichten zu Tage gefördert. Bei der zehnten Auflage der Wettkämpfe ließ sich auch das Organisationsteam nicht lumpen und brachte einige Neuigkeiten an den Start. Unter anderem sorgte Co-Moderatorin Tanja Cherrie an der Seite von Heiner Lüers am Mikrofon für Abwechslung und hatte die ein oder andere witzige Anekdote zu erzählen.

Für viele Westerstede ist der alle zwei Jahre wiederkehrende Wettkampf bereits fest im Kalender markiert. So auch für Kevin Frerichs. Der Westersteder, der für das Team „Die Wurzelpeter“ antritt, nimmt mehr als 9000 Kilometer Anreise auf sich. Schließlich reiste er auch für die zehnte Auflage der Spiele extra aus Los Angeles an, um sein Team zu verstärken. Der Aufwand hat sich gelohnt: „Die Wurzelpeter“ schnappten sich Platz drei in der Mixed- und Rang fünf in der Gesamtwertung.

Frei nach dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ wurden nicht nur die neuen Bestleistungen gewürdigt. So bescherten die vielen Zuschauer auf der Hössensportanlage beim Staffellauf unter anderem einer 70-jährigen Starterin der „Schwarzkittel“ einen tosenden Applaus im Zieleinlauf.

Lars Puchler über Sportsgeist, Ambitionen und tolle Teilnehmer