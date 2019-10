Ammerland Nach zwei spielfreien Wochen fand in den Boßel-Ligen der Männer der zweite Spieltag statt.

Halsbek – Mentzhausen 17:0. Der amtierende Meister gegen den Aufsteiger war eine klare Angelegenheit. „Auf die Gummigruppen war wieder einmal Verlass“, lobte Halsbeks Arne Hiljegerdes seine Teamkollegen, die neun und fünf Schoet herausholten. Die Holzgruppen legten 95 Meter und einen Schoet nach.

Grabstede - Spohle 11:7. Die Gäste erwischten nur in der zweiten Gummigruppe einen guten Tag. Die sieben Schoet reichten jedoch nicht, um in Grabstede zu punkten. „Insgesamt war der Wettkampf durchwachsen mit noch viel Luft nach oben“, sagte Grabstedes Kapitän Christian Alberts. Die Gastgeber legten mit der ersten Holzgruppe sieben Schoet nach, die anderen Gruppen machten den Sieg perfekt.

• Verbandsliga

Neustadtgödens - Westerscheps 4:0. Im Aufstiegskampf lief bei Westerscheps wenig zusammen. „Wir hatten nur 17 Mann an Bord. Es war ein verdienter Sieg der Neustadtgödenser“, sagte der Schepser Vorsitzende Axel Kasper. Verdient war der Sieg schon deshalb, weil die Ammerländer nur in der zweiten Gummigruppe ein Plus von 19 Metern erspielen konnten.

Stapel - Portsloge 7:3. Das Ammerland-Duell war lange offen. Die Hausherren machten mit der ersten Holzgruppe (vier Schoet), der ersten Gummigruppe (zwei Schoet) und der zweiten Gummigruppe (108 Meter) alles klar.

Wiefels - Torsholt 10:2. Nur zwei Schoet mit der zweiten Holzgruppe waren für die Ammerländer auswärts zu wenig. Wiefels dominierte in den Gummigruppen (fünf und vier Schoet).

Waddewarden - Roggenmoor/Klauhörn 0:10. Der Tabellenführer ließ auswärts nichts liegen. Die Gäste gewannen in drei Gruppen.

Grabstede II - Leuchtenburg 2:6. Der Absteiger steht noch ohne Punktverlust da. Ausschlaggebend für den Sieg war die erste Holzgruppe, die vier Schoet gewann.

Zetel/Osterende - Hollwege 6:4. Die Partie war in den meisten Duellen eng. Den einzigen deutlichen Sieg fuhren die Gastgeber mit der zweiten Holzgruppe (fünf Schoet) ein.