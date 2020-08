Boßeln: Holtangerinnen schalten in Pokalmodus

Ammerland Der Boßel-Kreispokal kommt langsam in die heiße Phase: In der Männer-Hauptklasse spielten die Ammerländer Teams bereits die dritte Pokalrunde aus. Geworfen wird in diesem Wettbewerb in Vierermannschaften. Damit auch die Außenseiter bessere Chancen haben, treten die klassentieferen Mannschaften auf ihrer Heimstrecke an. Den Heimvorteil konnten gleich vier Teams in den acht Partien nutzen.

• männer, 3. Runde

Trotz eines Klassenunterschieds von fünf Ligen durfte am Ende auch das Team aus Wemkendorf jubeln. Die Mannschaft aus der 2. Kreisliga besiegte mit einem Vorsprung von 51 Metern den Bezirksligisten Leuchtenburg II. Ebenfalls aufhorchen ließ Langebrügge (2. Kreisliga) mit dem 2:0-Sieg gegen den Verbandsligisten Westerscheps. Heimsiege feierten zudem noch Tarbarg II (2. Kreisliga, 3:0) gegen Hollwege aus der Bezirksliga und der Bezirksliga-Meister Roggenmoor/Klauhörn (1:0 gegen den Landesligisten Halsbek).

Favoritensiege landeten Halsbek II (9:0 gegen Torsholt IV), Torsholt III (1:0 gegen Torsholt II), Portsloge (4:0 gegen Holtange) und Haarenstroth (gegen Querenstede).

• Männer II, 2. Runde

Die meisten Partien spielten sich auf Augenhöhe ab, vier der acht Partien endeten 2:0. Klare Heimsiege feierten die Mannschaften aus Westerloy (9:0 gegen Portsloge) und Westerscheps (7:0 gegen Specken). Ebenfalls deutlich fiel der 4:0-Auswärtssieg der Spielgemeinschaft Ohrwege-Ohrwegerfeld gegen Westerstederfeld-Ihorst aus. Ohne die Boßelkugel in die Hand nehmen zu müssen, zog Moorburg-Hollriede in die nächste Runde ein, da Querenstede nicht antrat.

• Männer III/IV, 1. Runde

Die Senioren starteten erst jetzt in den Pokalwettbewerb. In den beiden Seniorenklassen gab es lediglich einen Heimsieg, Vielstedt-Hude besiegte Roggenmoor/Klauhörn 2:0. In den weiteren Partien setzten sich die Auswärtsteams Haarenstroth, Westerscheps, Westerloy und Halsbek (kampflos) mit 1:0 durch. In der einzigen Partie bei den Männern IV besiegte Moorburg-Hollriede Ohrwege-Ohrwegerfeld mit 3:0.

• Frauen, 2. Runde

Die Holtangerinnen, deren Erfolgsserien im Landespokal in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt hatte, bewiesen auch im Kreispokal ihre Stärke. Das Team aus der Kreisliga setzte das nächste Ausrufezeichen und warf den Landesligisten Westerscheps mit einem deutlichen 7:0-Heimsieg aus dem Wettbewerb. Für eine Überraschung sorgte auch Vielstedt/Hude aus der Kreisliga mit dem 6:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten Torsholt II. Keinen Leistungsunterschied sah man zwischen dem Landesligisten Roggenmoor/Klauhörn und Halsbek. Die Gäste retteten einen Zehn-Meter-Vorsprung über die Ziellinie.

• Frauen II, 1. Runde

Die Frauen II starten nun in den Pokalwettbewerb. Leuchtenburg erwartet Halsbek, Roggenmoor/Klauhörn trifft auf Haarenstroth.