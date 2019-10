Ammerland Fast nur Heimsiege gab es in den Boßel-Ligen auf Landesebene. Lediglich die Halsbeker Männer konnte die Serie mit einem Auswärtssieg in Bredehorn die Serie brechen. Die Westerschepser und Halsbeker Frauen teilten im Ammerland-Duell die Punkte.

Spohle - Reitland 2:0. Der neue Tabellenführer kommt aus Spohle. Im letzten Drittel legten die Gastgeberinnen noch einmal nach. „Ab der Autobahnbrücke hat die Holzgruppe noch einmal aufgedreht und konnte den Vorsprung auf drei Schoet ausbauen“, lobte Spohles Tomke Pieper. Die Holzgruppe gewann mit zwei Schoet, die Gummigruppe holte stark auf und konnte den Reitlander Vorsprung bis auf 39 Meter verkürzen.

Westerscheps - Halsbek 0:0. Bei der Wende führten beide Halsbeker Gruppen mit einem und zwei Schoet. Doch Westerscheps steigerte sich. „Auf der Rücktour drehten wir auf und holten Wurf für Wurf auf. Am Ende war die Punkteteilung dann der Lohn“, freute sich die Schepserin Sandra Schedemann. Am Ende blieben für Halsbek nur Meter-Erfolge übrig (19 und 30 Meter).

Schweewarden - Roggenmoor/Klauhörn 2:0. Die Gäste fallen ans Tabellenende zurück und bleiben weiterhin ohne eigenen Punkt. In einer ausgeglichenen Partie im Tabellenkeller lagen die Ammerländerinnen am Ende in der Gummigruppe mit zwei Schoet zurück. Die Holzgruppe der Gäste verkürzte zwar, brachte aber zehn Meter Rückstand ins Ziel.

Schweinebrück II - Torsholt 6:0. Die Gastgeberinnen holten ihre ersten Saisonsieg dank der guten Leistung der Gummigruppe, die sechs Schoet herausspielte. Die 88 Meter mit der Holzkugel waren für Torsholt zu wenig.

• Männer, Landesliga

Spohle - Reitland 11:1. Die Gastgeber gaben beim ersten Saisonsieg nur Meter in den ersten Gruppen ab. Der Spohler Keven Hots freute sich über die vier und sechs Schoet: „Die zweiten Gruppen haben mit hervorragenden Leistungen den Sieg gesichert.“

Bredehorn - Halsbek 6:12. Bredehorn gewann die ersten Gruppen (vier und zwei Schoet), Halsbek konterte im Nachbarschaftsduell in den zweiten Gruppen mit acht Schoet in der Holz- und drei Schoet in der Gummigruppe. „Wir haben in den Zweitgruppen das Ruder rumgerissen. Besonders die zweite Holzgruppe hat ordentlich zugelangt“, lobte Halsbeks Arne Hiljegerdes. Bredehorns Mannschaftsführer Simon Quathamer sagte: „Es war ein spannendes Derby. Leider war die Leistung in den Gruppen zu unterschiedlich, um einen Punkt zu holen.“

• Verbandsliga

Torsholt- Neustadtgödens 5:0. Die Ammerländer siegten in allen Gruppen knapp mit etwas mehr als einem Schoet. Damit baute Torsholt seine Bilanz auf 4:2 aus.

Westerscheps - Wiefels 10:0. Die beiden ersten Gruppen legten mit fünf und vier Schoet für die Westerschepser los. Damit bleiben die Ammerländer mit 4:2 Punkten oben dran.

Portsloge - Cleverns 0:17. Die Partie verlief sehr einseitig. Die weiterhin punktlosen Portsloger verloren vor allem in den Gummigruppen mit vier und sechs Schoet Rückstand ordentlich an Boden und waren chancenlos.