Corona-Krise: Konzerte und Feste in Zwischenahn und Rastede verschoben

Ammerland Weiterhin erreichen die Redaktion aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Absagen von Veranstaltungen, Treffen und Vereinsaktivitäten im Ammerland.

• APen

Die für den 24. Mai über die Skat- und Rommé Gemeinschaft (GM) Dörpshus Vreschen-Bokel organisierte Tagestour nach Hannover-Langenhagen zur Familie Wenatex mit anschließendem Besuch des historischen Müllern-Hofes in der Lüneburger Heide fällt nach Rücksprache mit der Familie der Coronavirus-Krise zum Opfer. Als Nachholtermin wurde zunächst Sonntag, 20. September, vereinbart. Angemeldete Teilnehmer werden um Kenntnisnahme und Beachtung gebeten. Wer noch mitfahren möchte, muss nicht unbedingt Mitspieler sein. Anmeldungen nimmt Reinhold Lübbe unter Telefon 0 44 89/26 15 entgegen.

Da die Spielerinnen und Spieler des Vereins nahezu alle zur Risikogruppe gehören und ein Ende der Corona-Pandemie nicht in Aussicht ist, werden bis auf Weiteres die Kartenspielabende für den 2. und den 4. Dienstag jedes Monats abgesagt. Ohnehin hat die Gemeindeverwaltung – wohl in Abstimmung mit dem Ortsbürgerverein Vreschen-Bokel – die „Bokeler School“ als öffentliches Gebäude gesperrt, heißt es. Erst wenn von der Gemeinde wieder die Freigabe erfolgt, könne der gewohnte Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

• Bad Zwischenahn

Die Veranstaltungen des Vereins der Kunstfreunde Bad Zwischenahn werden zum Teil verlegt oder ganz abgesagt. Verkaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Das für Sonntag, 23. Mai, vorgesehene Konzert zum 30-jährigen Bestehen des „Bremer Kaffeehaus Orchesters“, wird am 16. Mai 2021 nachgeholt. Abgesagt oder verschoben werden folgende Veranstaltungen: Frühlingskonzert: „Frisch aufgeblüht!“ (Sonntag, 23. Mai, verschoben auf Samstag, 16. Mai 2021), Jazzfrühschoppen: The Dutch All Stars Jazz Band (Sonntag, 24. Mai, verschoben auf 8. November 2021), Jazzfrühschoppen: Second Life Jazzband (Sonntag, 28. Juni, verschoben voraussichtlich auf 2021), 2021 Comedy: „50 plus – Seniorenteller?“ (Samstag 18. April, verschoben auf Samstag, 13. Februar 2021), ZwischenART 2020 (5. Juli, abgesagt), Jazz-Fest 2020 (31. Juli bis 2. August, abgesagt).

• Edewecht

Der Schützenverein Jeddeloh I hat sich dazu entschlossen, das vom 26. bis 28. Juni geplante Schützenfest inklusive Rasenmäherrennen abzusagen. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung wieder stattfinden, voraussichtlich vom 25. bis 27. Juni 2021.

• Rastede

Von der Corona-Pandemie sind Veranstaltungen auch in Rastede noch mindestens bis zum 31. August betroffen. Aufgrund der aktuellen Situation und um der Ausbreitung des Coronavirus weiter entgegenzuwirken, hat sich die Residenzort Rastede in Absprache mit der Gemeinde Rastede leider entschließen müssen folgende geplante Veranstaltungen nicht durchzuführen: Streetfoodfestival mit verkaufsoffenen Sonntag (5. bis 7. Juni), Rasteder Biergartensommer (20. Juni, 18. Juli, 22. August) sowie Picknick im Palaisgarten (16. August).

Darüber hinaus werden die geplanten öffentlichen Gästeführungen und Radtouren im Mai nicht stattfinden.

• Westerstede

Wegen des Coronavirus muss der Hospizdienst Ammerland seine Cafés für Trauernde in Wiefelstede, Westerstede, Bad Zwischenahn und Rastede – Trauer in Bewegung – für Mai 2020 leider absagen. Auch die öffentlichen Veranstaltungen können nicht stattfinden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0 44 88/5 20 73 33.