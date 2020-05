Corona-Pandemie Im Ammerland: Bahnhofsverein verlegt Konzert in den Oktober

Ammerland Die Corona-Pandemie hält an, deshalb werden weiterhin zahlreiche Veranstaltungen im Ammerland abgesagt.

• Apen

Die Kleintier-Börse des Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Apen-Augustfehn, die für Sonntag, 14. Juni, geplant war, muss gestrichen werden. Die nächste offizielle Monatsversammlung der RGZV Apen-Augustfehn findet voraussichtlich am Sonntag, 6. September, um 10 Uhr im „Doerps Kroog“ in Ocholt, Howieker Ring 43, statt.

• Bad Zwischenahn

Der Schützenverein Kayhauserfeld informiert, dass das Königsschießen am 8. Mai nicht stattfindet, das komplette Schützenfest wurde abgesagt.

Im Monat Mai und bis auf Weiteres fallen zudem alle Veranstaltungen des Ortbürgervereins Kayhauserfeld aus.

Für den 27. Juni war von den Ohrweger Vereinen eine Jubiläumsfeier zum 750-jährigen Bestehen der Bauerschaft Ohrwege vorgesehen. Entsprechende Einladungen wurden zum Jahresanfang an die örtlichen Haushalte verteilt. Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der Unsicherheit, wie sich die kommenden Wochen gestalten werden, wurde jetzt der Entschluss gefasst, den Termin abzusagen. Es ist vorgesehen, die Veranstaltung im kommenden Jahr unter dem Motto „750 plus 1“ nachzuholen. Bereits erworbene Frühstücksbrettchen für die Teilnahme behalten ihre Gültigkeit. Ggf. können diese aber auch gegen Erstattung des Kaufpreises bei der Fa. Hemken Sicherheitstechnik zurückgegeben werden.

Und auch das für Anfang Juli geplante Schützenfest des Schützenvereins Ohrwege wird aufgrund der momentanen Situation abgesagt.

Die Show von „The Dublin Legends“ in Bad Zwischenahn wird vom 19. Juli 2020 auf den 25. Juli 2021 verschoben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

• Edewecht

Der Heimatverein Vergnögde Goodheit Westerscheps veranstaltet regulär am Himmelfahrtstag immer seinen Tag der offenen Tür auf dem Geländes des Wurnbarg in Wittenberge. Aufgrund der Corona Krise wird dieser in diesem Jahr nicht stattfinden.

Den Besuch einer Vorstellung im Weyher Theater in Bremen kann der Landfrauenverein Jeddeloh II leider wegen der Corona-Krise nicht durchführen. Bereits bezahlte Karten werden selbstverständlich rückerstattet.

• Rastede

Der Landfrauenverein Hahn sagt wegen Corona alle geplanten Veranstaltungen bis August 2020 ab.

Der Kögel-Willms-Heilpflanzengarten Rastede muss den Vortrag „Ostfriesische Kulturpflanzenvielfalt“ am 12. Mai und alle Führungen, die im Mai geplant waren, coronabedingt absagen.

Der Old- und Youngtimer­club Rastede sagt die für 10. Mai geplante „Blue Fox Rallye No 6“ ab.

Wegen der Corona-Pandemie fallen bei der Kath. Frauengemeinschaft Rastede-Wiefelstede alle Termine von Mai bis August aus. Das Vorstandsteam entscheidet in der zweiten Augusthälfte, wie es ab September weitergeht.

• Westerstede

Der Bahnhofsverein verschiebt das für den 8. Mai geplante Konzert mit den Liedermachern Simon und Jan. Die fast ausverkaufte Veranstaltung wird nun am 11. Oktober um 19 Uhr nachgeholt. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig, können aber auch zurückgegeben werden.

Das monatliche Treffen des Westersteder Ortsvereins von Bündnis 90/Die Grünen am 7. Mai im Abraxas fällt aus.

Die Cafés für Trauernde und Trauer in Bewegung im Ammerland müssen im Mai ebenfalls abgesagt werden. Betroffen sind die Cafés in Wiefelstede, Westerstede, Bad Zwischenahn und Rastede.

• Wiefelstede

Der LandfrauenvereinWiefelstede sagt seine für Mittwoch, 13. Mai, geplante Radtour zum Gestüt Brune in Gießelhorst ab.

Auch die Mitglieder des Ortsbürgervereins Bokel lassen ihre Fahrräder in der Garage. Die geplanten Radausflüge am Samstag, 9. Mai, nach Bad Zwischenahn und Sonntag, 7. Juni, nach Tweelbäke finden nicht statt, teilt der Verein mit.