Corona-Pandemie: Ortsbürgerverein sagt alle Veranstaltungen im Mai ab

Ammerland Wegen der Corona-Pandemie werden im Ammerland weitere Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten abgesagt. Hier die Übersicht:

• Apen

Der Ortsbürgerverein Vreschen-Bokel teilt mit, dass die nächsten Veranstaltungen im Mai ausfallen müssen. Darunter fallen die 80er/90er- und 2000er-Charts-Party im großen Festzelt, der bunte Nachmittag für Jung und Alt, der Oldtimer-Treff mit Hobbyhandwerkermarkt und dem privaten Flohmarkt rund um das Dörpshus. Auch das Dörpshus Bokeler School an der Hauptstraße, das der Ortsbürgerverein unterhält, ist seit dem 18. März geschlossen. Der Ortsbürgerverein hofft, dass zumindest im Herbst noch das Erntefest und im Dezember der Nikolausmarkt stattfinden können.

• Bad Zwischenahn

Die Show von Element Of Crime in Bad Zwischenahn wird vom 9. Juli 2020 auf den 7. August 2021 verschoben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Das Mau-Mau-Turnier am Montag, 4. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus Kayhauserfeld muss ausfallen.

Die Veranstaltung des Landfrauenvereins Bad Zwischenahn am 14. Mai – Halbtagesfahrt nach Emden mit Grachtenfahrt – muss abgesagt werden.

Die ‚bibliothek am meer‘ ist bis voraussichtlich 4. Mai weiterhin geschlossen.

• Rastede

Die Clubabende des Videoclubs Rastede finden bis auf Weiteres nicht statt.

Da die Reihe „Bürgermeister vor Ort“ ausfallen muss, bietet Bürgermeister Lars Krause ab sofort Telefonsprechstunden an.

Noch keinen genauen Zeitpunkt gibt es für den Wiederbeginn des Unterrichts für die Vorkonfirmanden in Wahnbek. Das teilte Pfarrer Gundolf Krauel mit.

• Westerstede

Die Kreisgeschäftsstelle Ammerland des Sozialverbandes VdK teilt mit, dass in den kommenden Wochen einige Beratungsstunden ausfallen. Betroffen davon sind die Termine in Westerstede am Dienstag, 28. April, und am Donnerstag, 30. April. Bei Fragen können sich die Mitglieder telefonisch in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr an die Kreisgeschäftsstelle Westerstede unter der Telefonnummer Telefon 0 44 88/5 20 23 92 wenden.

• Wiefelstede

Die Rheuma-Liga Niedersachsen e.V. Arbeitsgemeinschaft Rastede-Wiefelstede teilt mit, dass alle Funktionstrainings- und Reha-Sport-Gruppen (Wasser- und Trockengymnastik) in Rastede und Wiefelstede vorerst bis zum 3. Mai ausfallen.